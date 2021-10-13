原标题：人民币资产“吃香” 外资增持步伐加快

《中国证券报》12日刊发文章《人民币资产“吃香” 外资增持步伐加快》。文章称，在短暂放缓后，境外机构增持中国债券步伐再度加快，在印证全球投资者加仓人民币资产大趋势不变的同时，反映出其对中国经济的信心。

中央结算公司日前发布的数据显示，9月境外机构债券托管面额增加884亿元，较8月多增579亿元。业内人士分析，尽管美债收益率较快上行等不利因素增多，但人民币资产对国际投资者的吸引力依旧强劲。境外投资者在中国债市的参与程度有望加深，持有规模将继续扩大，增持步伐会更加稳健。

连续34个月增加

中央结算公司发布的统计月报显示，截至9月末，境外机构债券托管面额达34941亿元，较8月末增加884亿元，在创造托管面额新的历史纪录的同时，还将该数据连续上升的时间刷新至34个月。据统计，自2018年12月以来，境外机构托管在中央结算公司的债券面额一直在上升。

上述月报显示，9月，境外机构全面加仓中国国债、地方债、政策性金融债等低风险债券。截至9月末，境外机构主要托管券种仍是国债，达22794亿元，较8月末增加771亿元。当月境外机构还增持政策性银行债152亿元、地方政府债17亿元。

此外，债券通运行报告显示，境外机构交投持续活跃。9月，债券通渠道日均交易量236亿元，全月交易量4711亿元。截至9月底，债券通汇集来自全球34个国家和地区的2879家境外机构投资者，当月新增146家；全球前100家资产管理公司中已有78家完成备案入市。

大趋势不改

随着市场环境变化，今年以来境外机构增持境内债券的月度数据出现一定波动。以中央结算公司数据为例，8月增量由上月的754亿元降至305亿元，一度引起市场人士对境外机构投资力度减弱的猜测。

在专家看来，9月数据及过去34个月的境外机构债券托管数据，充分证明国际投资者加仓人民币资产大趋势没有变也不会变。事实上，从近期人民币国债、人民币央票的发行结果同样不难看出国际投资者对人民币资产的青睐。

国家外汇局曾指出，境外投资者大力买入中国债券的主要原因有四点：中国经济运行稳定、债券市场持续开放、人民币资产收益良好、人民币资产避险属性增强。

目前，上述四方面积极因素依旧存在。国内基本面稳健为外资增持境内债券提供根本支撑。专家指出，全球投资者踊跃投资人民币债券、股票等资产，本质上是其对中国经济有信心。债券市场对外开放大局未变，国际接受度和兼容性会持续提升。就资产本身而言，中国债券收益率仍具备优势。截至10月8日，中美10年期国债利差130基点，虽较年初有所收窄，但仍处于历史中高水平，投资中国债券具有较高回报。此外，人民币资产呈现避险属性。在近两年全球金融市场震荡时期，人民币资产均表现出稳健特征，人民币汇率持续双向波动，进一步增强人民币资产对外资的吸引力。

“外部环境阶段性变化和调整，不会改变中国债券市场对外开放的发展大局，也不会改变境外投资者对中国债券的长期投资意愿。”国家外汇局副局长王春英此前表示。

增持潜力大

数据显示，人民币资产在全球资产配置中的占比正持续提升。国际货币基金组织（IMF）数据显示，二季度，人民币在全球外汇储备中占比升至2.61%，创2016年第四季度IMF报告该数据以来新高。有研究机构预计，人民币外汇储备占比仍有较大提升空间，相应地，外资增持人民币债券还有很大潜力。

截至8月末，境外机构持有的境内债券占银行间债市托管总量的3.4%，显著低于发达国家水平，也低于巴西等新兴市场国家水平。

从10月开始，富时世界国债指数正式纳入中国国债。至此，国际主流相关指数均涵盖人民币债券。有机构预测，债券市场有望因此迎来超过1300亿美元的资金流入。

总之，外资继续增配人民币债券的趋势较为明显。有专家指出，随着全球经济逐步恢复，外部流动性、利率水平将逐渐回归常态。因此，外资增持境内债券的步伐会更加稳健。

(责编：赵超、陈键)