原标题：首批上市公司三季报整体业绩亮眼

《中国证券报》12日刊发文章《首批上市公司三季报出炉 整体业绩亮眼》。文章称，10月11日晚，光伏公司金晶科技和钢铁公司中信特钢分别披露沪市、深市首份2021年三季报，业绩均表现较好。另有多家公司也在同日披露三季报，整体业绩较好。

业绩预告方面，截至10月11日晚中国证券报记者发稿时，Wind数据显示，217家上市公司披露2021年前三季度业绩预告，近九成公司预喜，周期行业、新能源汽车公司成为报喜主力。

产品涨价推升净利润

金晶科技三季报显示，前三季度公司共实现营业收入50.91亿元，同比增长48.82%；实现归母净利润12.48亿元，同比增长581.11%。其中，第三季度公司实现营业收入17.46亿元，同比增长40.55%；实现归母净利润4.65亿元，同比增长333.51%。金晶科技表示，第三季度业绩大幅增长，主要系公司产品涨价、销售结构调整及公司规模扩大所致。

中信特钢三季报显示，报告期内，国内矿砂、焦煤等大宗原材料价格上涨，驱动公司产品售价相应提升。此外，随着我国工业化深入和装备制造向高端化升级，公司产品向高品质、高性能持续迈进，产品售价相应提高，营业收入同比增长33.04%。前三季度，公司共实现归母净利润60.62亿元，同比增长39.42%。其中，第三季度共实现归母净利润18.74亿元，同比增长17.28%。

双星新材前三季度共实现营业收入42.41亿元，同比增长22.26%；实现归属于上市公司股东的净利润为9.73亿元，同比增长116.1%。业绩变动的主要原因是，报告期内，公司坚定提质增效，价值创造；新产线投产，增销增效；坚定推进以五大板块为主的新材料市场拓展，盈利能力增强。此前，公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为9.46亿元至9.68亿元，同比增长110%至115%。

周期行业成“报喜”主力

截至10月11日晚，A股共有217家上市公司披露前三季度业绩预告，191家预喜，预喜比例为88.02%。其中，略增33家，扭亏15家，续盈4家，预增139家。已披露前三季度业绩预告的上市公司，整体保持了较高的业绩增速。

从股价表现看，业绩大幅增长的上市公司股价普遍出现明显异动。

以雷曼光电为例，10月11日，雷曼光电涨停。10月10日晚，雷曼光电披露2021年前三季度业绩预告，预计1月至9月共实现归属于上市公司股东的净利润4100万元至5100万元，同比增长6478.95%至8083.57%，暂列A股前三季度“预增王”。

光大证券研报表示，从历史上看，个股10月份涨幅与其三季报业绩增速呈明显正相关关系。三季报业绩增速越快的个股，其10月份涨幅有望越高。

从行业角度看，化工、钢铁、有色、煤炭等周期行业上市公司，以及锂电池、新能源汽车公司是“报喜”主力。这些公司所在行业回暖，产品供需两旺，而相关上市公司在报告期内积极扩产，产品成交量价齐升使业绩维持高增长。

煤炭行业水涨船高

以煤炭行业为例，近期煤炭价格相比上年同期翻倍。煤炭行业上市公司业绩水涨船高，相关公司股价表现不俗。今年以来，Wind煤炭指数涨幅接近70%，多家个股今年以来涨幅翻倍。而经历了前期短期调整后，10月11日兖州煤业等公司股价再度涨停，板块指数上涨4.11%。

前海开源基金管理有限公司执行总经理杨德龙表示，当前A股市场逐步完成了风格切换，从前期炒小盘股、题材股、周期股，逐步切换到消费股、绩优龙头股。业绩超预期的绩优白马股可以穿越牛熊。

对于成长类公司投资逻辑，中信建投研报指出，目前新基建体量较小，但成长较快，5G、轨交、特高压、充电桩板块未来发展可期，预计今年四季度和2022年经济复合增速快于今年三季度。

(责编：赵超、陈键)