温婧

原标题：联想控股否认柳传志1亿年薪

10月12日，联想控股回应网传“柳传志先生退休后约1亿人民币薪酬”消息，称严重失实。2019年12月31日，柳传志先生从联想控股退休，不再担任公司董事及管理层之职，为公司名誉董事长、资深顾问、战略委员会委员，自2020年始，柳传志先生不再从联想控股领取职务薪酬，包括工薪、奖金、中长期激励。

据悉，联想控股和联想集团为两家独立上市公司，联想控股为联想集团的控股股东。近日“猝停”科创板上市的是联想集团。此外，联想控股旗下还有多家持股公司。

柳传志为联想集团、联想控股创始人。1984年，柳传志创立联想。2000年的时候，柳传志第一次卸任联想集团CEO，但保留了董事局主席的职务。2005年，联想完成对IBM的PC业务并购后，柳传志卸任联想集团董事局主席。2009年，柳传志再次出山掌舵联想。2011年底，联想董事长由杨元庆接任。

北京青年报记者了解到，从2021年联想最新财报来看，作为联想集团的CEO，杨元庆去年拿到的薪酬总包为2616万美元，约为1.68亿元人民币。其中，他的薪金为130万美元，酌情奖金为585.5万美元，长期激励奖励为1844.8万美元，退休金计划供款13.7万美元，其他福利42.5万美元。

实际上，拿到1.68亿元的杨元庆并非联想发放最高酬金的员工，甚至还有2人比他更高。财报披露，联想有一位董监高2021年酬金为3037万美元或更多，合人民币约为1.95亿元；另一位董监高2021年酬金为2870万美元或更多，合人民币1.84亿元。还有3位高管，其年薪也能达到800多万美元，至少在人民币5000万元以上。财报并未披露这几位高管的具体信息。

(责编：赵超、陈键)