人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

联想控股否认柳传志1亿年薪

温婧
2021年10月13日08:38 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：联想控股否认柳传志1亿年薪

　　10月12日，联想控股回应网传“柳传志先生退休后约1亿人民币薪酬”消息，称严重失实。2019年12月31日，柳传志先生从联想控股退休，不再担任公司董事及管理层之职，为公司名誉董事长、资深顾问、战略委员会委员，自2020年始，柳传志先生不再从联想控股领取职务薪酬，包括工薪、奖金、中长期激励。

　　据悉，联想控股和联想集团为两家独立上市公司，联想控股为联想集团的控股股东。近日“猝停”科创板上市的是联想集团。此外，联想控股旗下还有多家持股公司。

　　柳传志为联想集团、联想控股创始人。1984年，柳传志创立联想。2000年的时候，柳传志第一次卸任联想集团CEO，但保留了董事局主席的职务。2005年，联想完成对IBM的PC业务并购后，柳传志卸任联想集团董事局主席。2009年，柳传志再次出山掌舵联想。2011年底，联想董事长由杨元庆接任。

　　北京青年报记者了解到，从2021年联想最新财报来看，作为联想集团的CEO，杨元庆去年拿到的薪酬总包为2616万美元，约为1.68亿元人民币。其中，他的薪金为130万美元，酌情奖金为585.5万美元，长期激励奖励为1844.8万美元，退休金计划供款13.7万美元，其他福利42.5万美元。

　　实际上，拿到1.68亿元的杨元庆并非联想发放最高酬金的员工，甚至还有2人比他更高。财报披露，联想有一位董监高2021年酬金为3037万美元或更多，合人民币约为1.95亿元；另一位董监高2021年酬金为2870万美元或更多，合人民币1.84亿元。还有3位高管，其年薪也能达到800多万美元，至少在人民币5000万元以上。财报并未披露这几位高管的具体信息。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021智能视听大会在青岛举行
　　人民网青岛10月12日电 （记者许维娜）引领产业革新，智享视听时代。10月12日上午，2021智能视听大会在青岛市盛大启幕。…
《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会在云南昆明举行
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部