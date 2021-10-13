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中国国际进口博览会组委会第六次全体会议召开

2021年10月13日09:19 | 来源：人民网
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原标题：中国国际进口博览会组委会第六次全体会议召开

　　中国国际进口博览会组委会第六次全体会议12日在京召开。国务院副总理、组委会主任胡春华主持会议并讲话。他强调，要认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神，扎实做好第四届进博会最后阶段的各项筹备工作，全力以赴举办一届成功、精彩、富有成效的盛会。

　　胡春华指出，举办进博会是习近平总书记亲自谋划、部署和推动的重大开放举措。今年恰逢建党100周年和我国加入世界贸易组织20周年，举办一届成功的进博会具有非同寻常的意义。要按照党中央、国务院决策部署，坚持高标准、严要求、高质量，抓紧最后的时间进一步做好各项工作。要精心筹备好开幕式等重大活动，突出办好我国加入世贸组织20周年高层论坛，提升进博会的国际影响力。要高水平办好国家展和企业展，着力提高观展体验，促成更多实际成交。要牢牢守住“防疫绝对安全”的底线，把好外防输入的关口，加强人、物、馆等重点环节防疫工作，压实疫情防控责任。要强化安全保障，做好新闻宣传工作，加强城市服务保障，有效提升各类参会群体的满意度。

　　胡春华强调，进博会开幕在即，各成员单位要加强协调配合，各地方要积极支持，克服松懈情绪，齐心协力推动第四届进博会取得圆满成功。

　　《 人民日报 》( 2021年10月13日 04 版)

(责编：赵超、陈键)

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