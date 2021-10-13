原标题：风里雨里 “晋”心尽力 防汛救灾中国太保在行动

风雨无情人有情。近日，山西多地遭遇时间久、范围广、强度大的降雨天气，防汛形势严峻。为了保障当地人民群众的生命财产安全，中国太保高度关注，第一时间启动应急响应机制，产、寿险山西分公快速队暴雨灾害的查勘理赔工作进行全面部署，主动开展多渠道排查客户出险情况，全省理赔人员全部待岗，查勘定损、快速理赔、积极救援、爱心奉献……中国太保勇担社会责任，共筑抗击洪灾的坚固堤坝。

快速响应，全力支持复工复产

连续强降雨导致山西潇河国际会展中心及新城酒店的在建工程设施受损。中国太保产险山西分公司接到报案后，非车险理赔部胡炳智一行快速赶赴事故现场，对事故损失进行了查勘，由于施工场地积水严重，损失清点难度较大，中国太保工作人员积极协助被保险人开展施救工作，并详细讲解理赔流程及所需单证。

由于中国太保前期做过细致的汛期风勘，并在国庆期间根据气象灾害预警向被保险人发送灾害预警信息，同时被保险人自身风险防范意识较强，因此预计本次事故损失可控。目前被保险人正对受水损工程进行排污及清理，中国太保产险加强专业施救协助并帮助客户清点损失，对于责任明确损失确定的部分进行及时预付，帮助客户尽快复工复产，解决客户燃眉之急。

山西连日的强降雨导致报案数量增多，10月6日，中国太保承保的中铁十七局集团物业管理中心车辆，由于暴雨致汾河泄洪，致使水淹没车底。中国太保查勘员接到报案后第一时间赶赴现场，及时了解事故损失情况，与客户积极沟通，并第一时间加入救援队伍。与此同时，山西晋中龙城高速十余处路段也发生不同程度的塌陷损失，10日，中国太保产险查勘人员冒雨在现场查勘记录损失，坚持与被保险人在一线进行查勘清点工作，获得了客户的高度连连点赞。

心系灾情，多措并举温暖守护

中国太保产险山西分公司迅速反应，多次召开工作部署会议，第一时间拨付专项救灾经费，安排运城中支和吕梁中支前往灾情严重的新绛县、稷山县和大孝堡镇捐赠一批雨衣、雨靴、下水裤、头灯、手电筒、食物等紧急救灾物资，全力支援抗洪救灾工作。

中国太保寿险山西分公司工作人员克服重重困难赶往受灾现场进行排查。10月9日下午，中国太保寿险山西运城中支稷山支公司前往灾民临时安置点吴壁村，慰问受灾业务员刘因平及孙菊英与他们的家人，捐助生活物资，鼓励他们坚定信念。10月11日，中国太保寿险山西运城中支新绛支公司向新绛一中抗洪救灾物资接收点捐赠饮用水、方便面等送物资。

中国太保正在积极开展防汛救灾工作，全力配合当地政府，抢排农田积水，抢收农作物，实现减损减灾。中国太保已第一时间开通绿色理赔通道，简化理赔手续，优先处理暴雨灾害案件，最大限度降低损失，做到应赔尽赔、早赔快赔，全方位助力人民群众尽快恢复正常生产生活。

(责编：曹淼、李源)