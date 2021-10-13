赵超

网络安全为人民，网络安全靠人民。10月11日，一年一度的国家网络安全“顶级盛会”——2021年国家网络安全宣传周开幕式在西安盛大开启。

从2014年国家网络安全宣传周首次举办开始，“网安周”至今已经连续举办了七届，亿万网民网络安全意识大增，网络安全环境不断向好。

今年“网安周”期间，各地创新应用新媒体技术，宣传网络安全知识，培厚网络安全土壤，突出互动性、参与性、体验性，以创新求变的生动实践诠释着“网络安全为人民，网络安全靠人民”的深刻内涵和深远影响，以多元内容、多种方式宣传网络安全知识，用通俗易懂、喜闻乐见的形式为群众呈现网络安全“大餐”，努力将“网安周”打造为网络安全领域的亮丽名片。

线下：趣味十足 全方位科普“网安”知识

叮咚！

近日，不少西安市民都收到一条提示短信：【网络安全为人民，网络安全靠人民】2021年国家网络安全宣传周重要活动将于10月11日-17日在陕西西安举办。西安市委网信办与您：共建网络安全，共享网络家园。

据了解，这是由西安市网信办协调市工信局专门通过联通、电信、移动三大运营商定制的2021年国家网络安全宣传周主题短信，不仅西安的手机短信用户会收到，“网安周”期间来到西安的朋友，也会在手机上收到这条温馨提示。

图片来源：2021国家网络安全宣传周官网

为了营造良好的网络安全宣传氛围，提升市民的网络安全意识，西安浐灞生态区策划推出了“下一站，网安”为主题的双层巴士巡展活动——以双层大巴移动车厢为载体，通过巡演、展演的形式，以及现场互动游戏，打造流动的宣传站和城市风景线。

“网安周”巡展巴士。图片来源：2021国家网络安全宣传周官网

车厢内设有 “安全能量加油站”创意课堂，志愿者可以现场为活动参与者提供网络安全科普知识，巡展车窗位置汇聚各种关于网络安全的常见问题，参与者扫码即可解锁相关答案。同时，通过讲述真实案例、现场互动问答、情景演示等方式，让参与者了解更多的网络安全知识及防护技能。

此外，在西安地铁14号线车厢内、5号线站台上、3号线站厅里三条全线上都是可以听到“网安周”的提示音，展示“网安周”的主题海报以及短视频。

在广东，为让老年朋友更好地融入互联网浪潮，体验新鲜丰富安全的网络生活，从10月9日起，江门市启动了“银发触网”幸福关爱志愿服务行动。

图为“银发触网”活动现场。图片来源：江门日报

当前，老年人使用互联网的问题愈发受到重视。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，50岁及以上网民占比为28.0%，较2020年6月增长5.2个百分点。

据了解，本次行动将举办百场线下活动。网络文明志愿者和重点互联网企业工作人员现场摆设了相关摊位，开展防范电信网络诈骗知识有奖问答、派发小礼品、发放宣传单等活动，现场解答老年朋友上网遇到的难题。同时开设“银发触网—跨越数字鸿沟”小讲座，通过志愿者讲解、播放网络视频、观看专题H5等方式，为老年朋友讲解手机上网技巧、防范网络诈骗小知识等，助力他们开心触网、舒心懂网、安心用网。

在上海，网信部门举办的“网络安全嘉年华”活动吸引了众多民众围观。 嘉年华现场设置了“网络安全威胁体验区”，让市民在体验中增强网络安全意识，提升网络安全技能。另外，嘉年华活动特别围绕“密码”主题，结合网络安全开展“红色之旅：谁能解锁这份‘红色密码’”主题活动，旨在通过党史教育、互动游戏等形式，融群众性、实践性、理论性和知识性于一体，激发广大党员群众的爱国激情，广泛普及网络安全知识。

在天津，有关部门以及各区围绕“校园日”“电信日”“法治日”“金融日”“青少年日”“个人信息保护日”等六大主题日活动，以论坛、公开课、知识竞赛、电视栏目、专题画展、主题歌曲等形式，普及网络安全知识技能，开展网络安全进机关、进企业、进校园、进社区、进军营、进乡村、进工地、进大集等活动，面向基层群众，以高质量的内容供给，立体化的传播矩阵，激发全社会共同维护网络安全的责任感。

在四川，“网安周”活动充满了浓浓的“川味”，一系列妙趣横生、开放互动的活动为民众呈现了精彩的网络安全知识嘉年华。

在“网事幸福课”区域，可以免费聆听来自成都市律师协会网络与高新技术法律专业委员会、成都市公安局等“网安高手”的案例分享和科普讲解。

在“蜀你最安全”板块，成都网络安全企业天团集体出道，以“网络安全集市摆摊”的形式，公益“兜售”各种网络安全“锦囊”，为市民解答网络安全疑难问题。

四川“网安周”宣传活动现场。图片来源：成都日报

“网事趣天府”板块由丰富多彩的天府文化+游戏互动体验场景构成，寓教于乐提升全社会网络安全意识和防护技能。赏金通缉、仿真火锅、真人棋局……市民需用一双“火眼金睛”去伪存真、用特制长筷在“火锅”中翻找答案、在真人棋局中找出网恋诈骗常见话，趣味十足。

重庆市网安周宣传活动，充满了浓浓的“黑科技”气息。知识性、趣味性、参与性、体验性是本届网络安全宣传周的特点。宣传周上将展示量子信息、5G、安全态势感知、科普机器人、VR、3D全息等网络安全前沿技术、最新产品、示范应用。此外，还能在体验展上了解到基于大数据技术的工业互联网安全防护能力展示；利用区块链技术解决农产品供应链中溯源体系及信任体系……

同时，主办方精心搭建了网上“云”展馆，让网民足不出户也能“沉浸式”体验。

线上：花式互动 打造网安科普“大餐”

不只在线下，在线上，“网安周”系列活动同样精彩。

作为今年“网安周”的主场地之一，为让更多市民网友知晓、参与到网络安全的共建当中，2021年国家网络安全宣传周官方推出了微信、官方网站和官方抖音平台，“网络安全为人民，网络安全靠人民”系列主题海报和《网安·长安》《慧网安·绣长安》等主题视频在网络上广为传播。

为了吸引更多年轻用户参与到“网安周”宣传活动中来，“2021年国家网络安全宣传周”官方抖音推出了“网络安全手势舞”“口播大比拼”和“隔空对话”等多个玩法，将网络安全知识在寓教于乐中深入人心。

江苏省网络空间安全（无锡）实训基地。来源：中国江苏网

今年，江苏省特别策划“网络安全 E起守护”融媒体打卡活动。活动设有多个特色网络安全地标，观众可在打卡活动中学习并普及网络安全知识。同时，“网安周”期间，江苏省在南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港等13个市区设立了分会场，以线上线下融合的形式，进企业、进学校、进社区，为基层民众答疑解惑。

为深入宣传《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，今年“网安周期间”，山西省委网信办主办的“山西网络安全主题微课”于10月11日开始全网推送。

据了解，本次推出的“网络安全主题微课”共5期，聚焦个人信息保护、个人办公网络安全、网络安全与国家安全、数据安全与企业安全、密码应用等方面，传播网络安全知识，提升网络安全防护技能，营造“网络安全为人民，网络安全靠人民”的浓厚氛围。

(责编：赵超、吕骞)