原标题：未来5年家政兴农行动计划发布

商务部等14部门9日联合印发《家政兴农行动计划（2021-2025年）》，提出7项22条工作举措，旨在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进家政服务业高质量发展。

当前，我国家政行业规模迅速扩大，从业人数超过3000万，成为重要灵活就业渠道，但消费者反映的服务员“不好找、用不起、不好用”问题仍然较为突出。随着人口老龄化进程加速及三孩生育政策实施，家政服务市场需求仍有巨大空间。

商务部服务贸易和商贸服务业司相关负责人说，商务部此前会同相关部门大力推动家政扶贫，截至2020年底，已累计带动85万贫困劳动力从事家政服务，取得积极成效。如今发布这一行动计划，正是为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步促进农村劳动力就业，促进家政服务业高质量发展，更有效保障城乡家庭家政服务需求。

这一文件统筹供需两侧、城乡两端，提出7项22条工作举措。具体来说，即通过加强基层动员引导、完善供需对接、促进服务下沉等，扩大家政服务供给数量；以提升技能、加强行业规范等，提高家政服务供给质量；以培育家政服务品牌、推动业态融合发展、促进数字化赋能等，优化家政服务供给结构和方式。

这位负责人说，相比以往家政扶贫政策，这一文件既从服务供给角度，促进农村劳动力出得来、留得住、干得好，又从服务需求角度，提高服务质量、创新服务提供方式，让消费者找服务员找得着、找得起、找得好。

商务部数据显示，“十三五”时期，我国家政服务业营业收入年均增速超20%。家政服务信用体系初步建立，家政信用信息平台累计归集1.6万家家政企业、1200万条家政服务员信息。据新华社

(责编：崔元苑、杨迪)