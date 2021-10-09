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油价将迎今年第13次上调 加满一箱油或多花13.5元

2021年10月09日18:21 | 来源：人民网
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人民网北京10月9日电 （记者许维娜）记者从国家发展改革委获悉，新一轮成品油调价窗口将于今天（10月9日）24时开启。记者注意到，本轮是今年的第19次调价，也将迎来第13次油价上涨。

根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，本次国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别提高345元和330元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

“目前来看，全球天然气供应短缺推升原油需求预期，同时冷冬预期也可能加剧燃料消费，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。”隆众资讯分析师李彦告诉记者，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上行的趋势，幅度在200元/吨左右。

经记者测算，以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花13.5元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一百公里费用增加2元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一百公里，燃油费用增加11.2元左右。因此，本次调价对于私家车主和物流企业来说成本增加。

隆众资讯分析师李春艳则表示，调价周期内，国内成品油市场价格持续上涨为主。国内成品油市场持续受环保检查、区域性资源偏紧、社会资源偏少、主营炼厂压减柴汽比导致柴油资源偏紧等等消息冲击，并且周期内有中秋节、国庆节的需求带动，中下游对汽柴油采购积极性较高。

李春艳还表示，国庆节期间，国际原油宽幅上涨，刺激中下游补货增加。节后主营单位柴油陆续挂至批发限价。主营单位汽柴价格延续攀升，以广东地区为例，在9月18日至10月8日期间，92#汽油价格上涨了495元/吨或6.4%；0#柴油价格上涨了703元/吨或10.4%。

(责编：王仁宏、吕骞)

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