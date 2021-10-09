联合国生物多样性大会金银纪念币来了！10月11日发行
2021年10月09日20:49 | 来源：人民网
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人民网北京10月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于10月11日发行2020年联合国生物多样性大会金银纪念币一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。
据介绍，该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。
此外，3克圆形金质纪念币背面图案为2020年联合国生物多样性大会会标主体元素，并刊“2020年联合国生物多样性大会”中文字样、“2020 UN BIODIVERSITY CONFERENCE”英文字样及面额。
15克圆形银质纪念币背面图案为2020年联合国生物多样性大会会标，辅以象征绿水青山的装饰图形组合设计，并刊“2020年联合国生物多样性大会”中文字样、“2020 UN BIODIVERSITY CONFERENCE”英文字样及面额。
纪念币规格和发行量方面，3克圆形金质纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，最大发行量20000枚；15克圆形银质纪念币为精制币，含纯银15克，直径33毫米，面额5元，最大发行量30000枚。
(责编：罗知之、吕骞)
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