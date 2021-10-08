人民网记者 罗知之

编者按：坚持党的领导、加强党的建设是我国国有企业的独特优势。2016年10月10日，全国国有企业党的建设工作会议在北京召开，为新形势下做强做优做大国有企业提供了根本遵循和行动指南。五年来，中央企业持续巩固深化党的建设工作成果，抓党建的腰杆更硬了，强党建的办法更多了，做强做优做大国有资本和国有企业的决心信心更大了。在会议召开五周年之际，多位中央企业党建工作负责人做客“对话新国企·党建大家谈”系列融媒体访谈，与人民网网友共话国企党建新局面，探讨国企改革新路径，擘画国企发展新蓝图。

“中国五矿连续第15年入围世界500强榜单，2021年排名第65位，创历史新高，且位列金属行业第一位。”

“中国五矿的钨、铋、石墨、铜、铅、锌等资源量产量位居全球前列，依托多年深耕冶金建设领域的技术和人才优势，持续推动中国冶金行业不断向智能、高效、低碳发展。”

“五年来，中国五矿深入贯彻新发展理念，通过苦练内功、优化调整，轻装上阵走上质量效益型的内涵式发展道路。”

2016年以来，中国五矿党组坚决贯彻全国国有企业党的建设工作会议重要精神，在国务院国资委党委指导下，全面落实新时代党的建设总要求，深入推进“两个一以贯之”重要论述在各级企业落实落地，以高质量党建引领保障企业高质量发展。

求木之长者，必固其根本。新形势下，中国五矿如何完善公司治理？怎样加强领导人员和人才队伍建设？如何进一步提升党建质量？近日，中国五矿党组书记、董事长翁祖亮做客“对话新国企·党建大家谈”系列融媒体访谈，就以上话题与网友进行探讨。

党建入章是应有之意、必然之举

“全国国有企业党的建设工作会议召开后，中国五矿出台了党组前置研究讨论事项清单及相应的管理制度，率先在中央企业中全面厘清和固化了党组织前置研究讨论程序。这是一次宝贵的、突破性的探索，目前已经丰富、完善为‘三清单一流程’。” 翁祖亮说。

翁祖亮表示，公司章程是企业内部的根本法，坚持党的领导、加强党的建设，党建入章是应有之意、必然之举。

中国五矿在集团公司层面带头示范，分层分类强化指导，扎实推动各级次子企业党建入章工作。目前，各级企业均已全面完成党建入章工作，各级企业党组织法定地位得到有效保障。

如何落实“两个一以贯之”？在翁祖亮看来，重点是程序上将加强党的领导与完善公司治理统一起来。他介绍，中国五矿创造性地构建了“三清单一流程”，实现了党的领导融入公司治理于法周延、于事简便。

其中，“三重一大”清单明确了党组前置研究讨论事项，确保了党组发挥把方向、管大局、促落实的领导作用；总部决策事项清单及流程规范了董事会、经理层、党组书记、董事长、总经理、主管副总以及部门长的决策权限和流程；核心管控事项清单明确了母子公司管控界面，规范了集团公司对子企业的差异化授权放权。

“此外，在这些基础上，我们用信息化的手段将事项进行分类、流程自动明确，确保了决策流程、决策信息的平滑运转。” 翁祖亮说。

高质量党建推动企业跨越式高质量发展

全面从严治党要在国有企业落实落地，必须从基本组织、基本队伍、基本制度严起。

翁祖亮表示，中国五矿党组在组织领导各级党组织开展党建工作过程中，以“五化”工作法推动党建工作提质升级，以“五个融入”推动党建工作与生产经营深度融合。

“五化”工作法，是以“制度化”手段，形成常态长效机制；以“清单化”方式，督促落实党建工作任务；以“标准化”样板，推动工作做精做细；以“特色化”品牌，创新党建工作载体；以“信息化”平台，扩展党建工作阵地。

“持续加强党建信息化建设，推进党建日常工作信息化，着力打造党建信息化综合平台——智慧党建App，打通了党组与3900多个基层党支部、6万余名党员的通路，有效提升了党建工作穿透力、吸引力和组织力。” 翁祖亮说。

此外，他介绍，中国五矿以“五个融入”全方位地推动党建工作与生产经营、改革发展深度融合。从战略层面融入，保证体系化融合，企业主动置身于党和国家事业大局中谋划推动工作，切实履行“国家队”政治担当；从制度层面融入，保证法制化融合，明确重大问题决策前置程序，理顺了党组和企业其他治理主体的关系；从运营层面融入，保证机制化融合，设立党员示范岗、党员责任区，引导党员干在实处、走在前列、创先争优；从考核层面融入，保证激励一体化融合，坚持开展经营业绩和党建工作一体化考核，树立了综合绩效观；从企业文化层面融入，保证思想根本上融合。

“高质量党建在企业建设过程中保驾护航，推动企业跨越式高质量发展。” 翁祖亮说。

党建工作与改革发展同谋划、同部署、同推进、同考核

“五年来，中国五矿改革发展和党的建设的全部实践，让全集团上下深刻领悟高质量党建和高质量发展的内在关系，让全体党员大大提升了加强党建工作的自觉性、主动性和紧迫性。” 翁祖亮感慨。

站在新时代新征程上，中国五矿党组如何进一步提升党的建设质量，推动高质量发展迈上新台阶？

翁祖亮表示，首先，要持续加强政治建设和思想建设。“我们将不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，从讲政治的高度做好经济工作，并切实把学习成果转化为推动企业高质量发展的生动实践。”

第二，紧紧围绕“十四五”新要求，持续加强干部人才队伍建设。干部队伍是实现使命目标的第一保障、是决定性因素，只有队伍高素质才能保证发展高质量。

第三，紧紧围绕党建工作与生产经营深度融合，持续加强基层党组织建设。要围绕基层党建“三基建设”，突出政治功能和组织力，推动基层党组织全面进步、全面过硬。全面夯实基本组织，建设坚强战斗堡垒；全面建强基本队伍，打造过硬依靠力量；全面健全基本制度，推动基层党建常态长效。

第四，紧紧围绕营造风清气正良好环境，持续加强党风廉政建设和反腐败斗争。翁祖亮指出，要坚决守好廉洁、风险、从业生产三条“底线”，这也将是党风廉政建设和反腐败斗争中的重点。

第五，紧紧围绕党建工作落细落实落地，持续加强党建工作责任制。翁祖亮认为，党建工作也要坚持“任务目标化、目标项目化、项目责任化、责任实效化”，要压实责任，深入督促指导，更要用好考核这个指挥棒，更好推动党建工作与生产经营、改革发展同谋划、同部署、同推进、同考核。

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(责编：李楠桦、章斐然)