编者按：坚持党的领导、加强党的建设是我国国有企业的独特优势。2016年10月10日，全国国有企业党的建设工作会议在北京召开，为新形势下做强做优做大国有企业提供了根本遵循和行动指南。五年来，中央企业持续巩固深化党的建设工作成果，抓党建的腰杆更硬了，强党建的办法更多了，做强做优做大国有资本和国有企业的决心信心更大了。在会议召开五周年之际，多位中央企业党建工作负责人做客“对话新国企·党建大家谈”系列融媒体访谈，与人民网网友共话国企党建新局面，探讨国企改革新路径，擘画国企发展新蓝图。

“我们坚定了一颗自立自强的‘心’、走出了一条自主研制的‘路’、锻造了一批锐意进取的‘人’、塑造了新时代航空发动机的‘魂’，干好航空发动机事业的信心决心比以往任何时候都更加坚定。”

中国航发成立于2016年8月28日，与全国国有企业党的建设工作会议召开几乎同时，承担着加快航空发动机及燃气轮机自主研制、把我国建设成为航空强国的历史使命。五年来，中国航发精准对标全国国有企业党的建设工作会议精神，不断推动国有企业党的建设迈上新台阶。

新形势下，中国航发如何以党建引领改革发展？怎样加强干部人才队伍建设？如何进一步提升党建质量，推动高质量发展迈上新台阶？近日，中国航发党组副书记刘林宗做客“对话新国企·党建大家谈”系列融媒体访谈，就以上话题与网友进行探讨。

自主研制的道路越走越宽、越走越稳

刘林宗介绍，中国航发成立五年来，全面加强党的领导、党的建设，形成了“四新八化”的格局。“四新”指的是走进新时代，承载新梦想，满足新需求，实现新突破；“八化”指的是治理规范化，股权特色化，产品多样化，发展专业化，管理精益化，党建体系化，人才梯次化，文化品牌化。

中国航发组建2100余支“铸心”新长征党员突击队，打造型号攻关的“尖刀连”；开展“争创质量放心党支部、争做质量放心党员”活动，构筑质量保障的“桥头堡”；构建“一体两翼”青年工作模式，以党建带团建一体统领，以青年学用马克思主义理论“领航”工程和青年创新大赛“百团大战”为两翼，切实为航空发动机事业发展提供坚强的政治保证和组织保证。

刘林宗介绍，全体航发人心怀“国之大者”，锚定目标、顽强拼搏，航空发动机自主研制的道路越走越宽、越走越稳，五年来实现多个型号定型、首飞。20余型产品亮相今年的中国航展，“太行”发动机发展型、带短舱CJ1000 A首次展出，参展的涡轴-16发动机完成适航取证进入市场，AES100民用涡轴发动机成功首飞达到国际先进水平。涡桨-6发动机配装大型水陆两栖飞机AG600在航展精彩上演飞行投水功能首秀。

干事创业上“有为” 待遇保障上“有位”

致安之本，惟在得人。中国航发坚持党管干部、党管人才，全面贯彻落实新时代党的组织路线，深入实施“人才强企”战略，着力营造风清气正的选人用人环境和良好的干事创业氛围。

突出“政治首位”，抓好干部队伍“建”的基础。刘林宗表示，首先，“立柱架梁”建机制。不断完善领导机制，落实党管干部组织架构，推动责任层层落实、贯通到底。其次，“把握规律”建体系。构建“舞台+擂台+平台”的“三台联动”选用模式。第三，“两翼齐飞”建队伍。构建干部成长“双通道”，实现干部队伍和型号领导人员队伍“两翼齐飞”。

突出“德才兼备”，抓好干部队伍“用”的关键。“具体来说，不拘一格‘大胆用’、五湖四海‘全方位用’、墩苗历练‘交流用’。” 刘林宗说。

突出“严管厚爱”，抓好干部队伍“管”的重点。刘林宗表示，既管好思想“总开关”，管好作风“引擎”，同时管好纪律“红线”。

突出“高端引领”，全方位培养引进用好人才。“在建立‘不为所有、但为所用’的柔性引才新模式基础上，实施优秀年轻型号领导人员孵化工程，构建科技人才全生命周期发展与培养链条。此外，实施重大工程预期成果奖励，激励科研人员既在干事创业上‘有为’，又在待遇保障上‘有位’。” 刘林宗说。

抓住党建工作责任制“牛鼻子”

如何压紧压实国有企业党建工作责任？刘林宗认为，重点是抓住党建工作责任制这个“牛鼻子”，突出做好机制保障、责任到人、考核检验。

刘林宗说：“建立政治引导、重点指导、业务辅导、调研督导‘四导’工作机制，确保把党建工作责任牢牢扛在肩上、抓在手里。”把抓好党委书记、专职副书记、党群工作部部长和人力资源部部长、党支部书记“四支队伍”，作为抓好党建工作责任落实的“先手棋”。

刘林宗表示，要抓好党委书记第一责任人责任，党委书记突出“用心”；抓好党委专职副书记直接责任人责任，专职副书记突出“专心”；抓好党的建设职能部门牵头抓总责任，党群工作部部长和人力资源部部长突出“匠心”；抓好相关业务部门齐抓共管责任，党支部书记突出“精心”。

以“四项考核”检验责任落实。以“考精考实考好”为导向，既“以考督责”，又“以考促建、以考促学、以考促改”。

找重点、破难点 持续提升党的建设质量

站在“十四五”新起点上，中国航发将进一步强化党建服务战略、服务发展、服务中心、服务职工，推动航空发动机事业高质量发展。

在政治、思想、作风上，“要坚持新时代国企党建工作的高标准、大视野，始终做到需求导向抓党建、目标导向抓党建、问题导向抓党建、发展导向抓党建。” 刘林宗说。

在体系、路径、载体上，刘林宗表示，要不断丰富党建“铸心”工作体系内涵，推动体系落地，坚持“两个一以贯之”，大力实施以强心、凝心、同心、暖心、守心为主体的党建“铸心”工程，把党旗立在科研生产主战场，既铸航空装备之心，又铸理想信念之心，铸干事创业之心。

在引领、服务、保障上，刘林宗认为，要弘扬伟大建党精神，培育、践行新时代航空发动机精神，激励航发人奋发图强；要增强群团工作的政治性、先进性、群众性，暖人心、促发展；要以事业凝聚人才，用人才成就事业，在重大任务的锤炼中实现型号成功、队伍成才。

在考核、巡视、检查上，“要对照中央企业党建责任制考核的要求，充分发挥党建考核‘指挥棒’作用。突出政治监督的本质特征，推进巡视巡察与其他监督贯通融合、上下联动，充分发挥巡视‘利剑’作用，切实做好巡视‘后半篇文章’。坚持瞄准问题，统筹开展党的建设工作各类检查，推动形成大监督格局。” 刘林宗说。

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《对话新国企·党建大家谈》系列融媒体访谈

中国石化马永生：党建赋能高质量发展 强根铸魂擘画新蓝图

(责编：罗知之、章斐然)