人民网记者 罗知之

编者按：坚持党的领导、加强党的建设是我国国有企业的独特优势。2016年10月10日，全国国有企业党的建设工作会议在北京召开，为新形势下做强做优做大国有企业提供了根本遵循和行动指南。五年来，中央企业持续巩固深化党的建设工作成果，抓党建的腰杆更硬了，强党建的办法更多了，做强做优做大国有资本和国有企业的决心信心更大了。在会议召开五周年之际，多位中央企业党建工作负责人做客“对话新国企·党建大家谈”系列融媒体访谈，与人民网网友共话国企党建新局面，探讨国企改革新路径，擘画国企发展新蓝图。

“年度油气当量保持1亿吨高位，炼油和PX、聚烯烃等化工产品产能稳居世界第一，加油站总数稳居世界第二，石油工程、炼化工程保持业内领先优势。”

“近五年，每年加工原油超过2.4亿吨，生产成品油超过1.5亿吨，保障了全国人民一半以上的成品油需求。”

“建成14个千万吨级炼油基地、11个大型乙烯生产基地，推动形成一批现代石化产业集群。”

2016年以来，中国石化党组坚决贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，坚持党建引领，不断赋能改革发展，全力以赴履行保障国家能源安全、引领我国石化工业高质量发展、担当国家战略科技力量三大核心职责，让党建实效在企业改革发展实践中熠熠生辉。

求木之长者，必固其根本。新形势下，中国石化如何建立中国特色现代国有企业制度？怎样坚持建强国有企业基层党组织不放松？如何进一步提升党的建设质量，推动高质量发展迈上新台阶？近日，中国石化集团有限公司总经理、党组副书记马永生做客“对话新国企·党建大家谈”系列融媒体访谈，就以上话题与网友进行探讨。

探索实践中国特色现代企业制度建设“石化篇章”

坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。

马永生介绍，首先，中国石化全面推进“党建入章”，理直气壮把党建要求写进各级公司章程，使党组织成为企业法人治理结构的有机组成部分。2017年，全球四地上市的中国石化股份公司“党建入章”议案以99.96%的支持率获得高票通过，创境外上市央企先例。

其次，公司健全完善了“双向进入、交叉任职”领导体制。在直属单位层面，对设董事会的，实行董事长、党委书记“一肩挑”领导体制；不设董事会的，实行执行董事（分公司代表）、党委书记“一肩挑”领导体制。

第三，健全完善议事决策机制。2017年以来3次修订“三重一大”决策制度，完善了党组、董事会、总经理三个层面相关工作制度，决策界面更加清晰，形成三个主体目标一致、共同努力、各有侧重的工作机制。

“制定出台《关于规范直属单位党政主要领导分工的指导意见》，明确新体制下各治理主体和党政主要领导的权责边界，确保党委把得了关、定得了向。建立所属企业外部董事选聘管理和考核评价机制，加强董事队伍建设，确保董事作用充分发挥。” 马永生说。

第四，严格落实前置研究程序。制定实施《党组前置研究讨论重大经营管理事项清单管理办法》，明确前置研究讨论的8大类67项事项清单。2017年至2020年，党组前置研究讨论涉及重大经营管理的100多个事项，切实把好方向关、政治关、政策关。

“根”从基层扎牢 “魂”从堡垒筑强

“中国石化党组清醒地认识到，必须坚持建强国有企业基层党组织不放松，确保企业发展到哪里、党的建设就跟进到哪里、党支部的战斗堡垒作用就体现在哪里，为做强做优做大国有企业提供坚强组织保证。” 马永生说。

中国石化坚持“根”从基层扎牢，“魂”从堡垒筑强，突出增强基层党组织政治功能和组织功能，抓实基本组织、基本队伍、基本制度，努力推动1.63万个基层党组织全面进步、全面过硬。

马永生介绍，多年来，中国石化扎实推进“两个覆盖”，坚持将支部建在作业区、项目部、联合装置、油站片区，在班组党员力量覆盖达到100%的基础上持续提升覆盖质量，“两个覆盖”更加有形有效。围绕重大任务、重大活动、重大工程、特殊时间、特殊事件，引导各级党组织和党员在生产经营中攻坚克难、在大战大考中充分发挥作用。创新境外机构党建“守法+基本+创新”工作方法，开展混合所有制和合资合作企业党建工作专题调研，各领域党建工作持续加强。

如何建强基本队伍？中国石化实施基层党支部书记“三年轮训计划”，加大党务干部和其他经营管理干部双向交流，开展党建专家、高级专家、首席专家等专业技术职位竞聘。目前有集团公司党建高级专家4人，直属单位党建首席专家6人，高级专家35人，专家99人。推广党员先锋指数管理、倡议“我是党员我带头” ，充分彰显党员队伍先进性。

“此外，中国石化深入贯彻新时代党的组织路线，适应中国特色现代企业制度要求和市场竞争需要，优化选育管用工作，全力建设高素质专业化领导人员队伍和石油石化行业人才高地。” 马永生说。

紧紧扭住责任落实这个“牛鼻子”

突出以高质量党建推动高质量发展“一个主线”；深化责任、质量、实效“三个体系”；做到首位意识、系统观念、务实方法、创新思维、融合导向“五个坚持”；推进政治铸魂、思想聚力、组织强基、作风塑形、纪律固堤“五大工程”……

“十四五”时期，中国石化党组将按照“1355”党建总体思路，锚定“站排头、争第一”的目标，扎实推进党的建设各项工作，为企业发展提供坚强保证。

“一直以来，中国石化党组紧紧扭住责任落实这个‘牛鼻子’，坚持把抓好党建作为最大的政绩，切实把管党治党政治责任扛在肩上、抓在手上、落在行动上，从而实现党建管理系统化、党建责任体系化、党建考核常态化、基础保障机制化。” 马永生说。

具体来看，加强顶层设计，深化党建制度“干枝叶”体系梳理，推动形成尊崇制度、执行有力的管理生态；制定《党组落实全面从严治党主体责任实施办法》《直属单位党委加强基层党支部建设若干意见》《关于党员领导干部“一岗双责”融合落实的指导意见》等制度；连续7年开展党建考核，连续5年开展党组织书记抓党建工作述职评议，推动党建责任层层压实；坚守人员和经费“两个1%”底线，在146家设置党委的直属单位共设置党务工作机构681个。

抓好国有企业党的建设，需要把党要管党、从严治党落到实处。马永生表示，中国石化将纵深推进正风肃纪反腐，把严的主基调长期坚持下去，全力建设一流政治生态、打造廉洁石化亮丽名片。

(责编：罗知之、高雷)