人民网乌镇9月29日电（记者韩琳佳、许维娜）数字经济正在深刻重塑人类社会，在为我们提供机遇的同时，也带来了新的挑战。当信息泄露、大数据“杀熟”、算法滥用等频繁地“入侵”，甚至破坏现实生活时，越来越多的人对法治发出了强烈呼唤。

“当前，我们比历史上任何一个时代都更呼唤网络法治。”近日，在2021年世界互联网大会乌镇峰会“网络法治：法治护航数字经济高质量发展”分论坛上，清华大学常务副校长王希勤如此说道。

王希勤表示，网络法治不仅是现实社会治理逻辑向网络空间的自然延伸，更是网络空间中利益平衡与价值协调的必然要求。

王希勤认为，“‘看不见的手’和‘看得见的手’都要用好，努力形成市场作用和政府作用有机统一、相互补充、相互协调、相互促进的格局，如此才能推动数字经济持续健康发展。”

随着数字经济的迅猛发展，许多新的立法需求被激发。今年以来，我国先后出台了《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规。《电子商务法》颁布后的首次修订不久前也已启动。

“这些重要法律信息的颁布，强化了以人民权利保护为中心的法治理念，有这样重要的理念就是促进数字经济的健康发展。”中国人民大学法学院教授张新宝表示，法治应从两个方面强化治理：一是反垄断反不正当竞争，二是数据安全与个人信息保护。张新宝还以《个人信息保护法》为例指出，相关法律的落地，还有待进一步思考，如“对大型网络平台企业的界定”“平台规则的制定与合规上的有效性”等。

与会专家认为，近年来，特别是今年我国一系列关于数字经济的立法，既可以看到国际共识，也可以看到中国智慧与时代特色。

中国法学会网络与信息法学研究会副秘书长周辉称，中国对当前非常热的大数据杀熟、共享经济平台、劳动者权益保护等都制定了非常好的规则。可以说，中国数字经济走在世界前列，相应规则的设计也是为世界提供中国样本、中国方案。

“法治推进数字经济由‘野蛮’迈向‘数字文明’，这是最终的目标。”杭州互联网法院院长洪学军表示。

如何发挥法治的护航作用，保障数字经济健康长远发展？在国家互联网信息办公室网络法治局副局长、一级巡视员侯云灏看来，一是以法治引导促进数据合理有效利用。发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，让数据聚合流动起来，赋能经济社会高质量发展、高品质生活，推动产业数字化和数字产业化，必须完善数据安全治理体系，建立健全权责明确、保护有效、利用规范的数据安全保护管理和个人信息保护法律制度，规范数据处理行为，强化个人信息保护力度。以安全保发展，以发展促安全。

二是以法治维护数字经济公平公正市场秩序。规范平台竞争秩序，营造公平高效有序的数字市场环境，必须夯实法治基础，完善数字经济公平竞争监管法律制度，提高监管效能和监管执法力度，推动平台企业合理有序发展。

三是以法治推动引领算法应用向善向上。治理算法应用乱象，引导算法科技向上向善发展，必须制定完善算法推荐、深度伪造等新技术新应用的规范管理制度，依法依规加强算法监管，切实保护用户对算法的知情权和自主选择权，促进数字经济良性发展。

数字经济健康发展少不了检察机关的护航。最高人民检察院检委会委员、经济犯罪检察厅厅长郑新俭指出，2018年、2019年、2020年检察机关起诉网络犯罪案件人数分别同比上升20.7%、30.2%和50.3%。尤其是关注数据信息安全，精准打击治理侵犯公民个人信息犯罪及相关黑灰产业链，2020年全国检察机关共起诉侵犯公民个人信息案件2400余件6000余人。

为答好数字经济健康发展的时代答卷，郑新俭称，检察机关要充分发挥法律监督职能作用，全面协调充分履行刑事、民事、行政和公益诉讼检察职能，推动网络空间法律监督与其他各类监督有机贯通、相互协调，严密网络法网，明确数据规则，构建数字经济发展新秩序。

而关于平台治理，周辉认为，一是国家怎么做？首先是立法上要加强，明确规则与要求。除立法外，还需要有效的执法，及时对典型案件进行查处。还可以借助市场调查手段，把有苗头的情况及时向市场、社会发布。还有司法方面，包括《个人信息保护法》也确认个人信息保护领域的公益诉讼制度，可以做更多的实践探索，进一步提炼规则。

二是平台怎么做？对于互联网平台来说，要认识到自身的成长离不开大的环境，离不开国家的支持和用户的信赖，希望更多的平台可以树立国家意识、社会意识、共同体意识，共同打造良好的平台经济成长生态，并且在生态中进一步获益。

(责编：孙红丽、高雷)