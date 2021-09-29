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财政部：1-8月全国销售彩票2472.92亿元 同比增长26.9%

2021年09月29日14:52 | 来源：人民网
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人民网北京9月29日电 （记者王震）财政部今日发布2021年8月份全国彩票销售情况。1-8月全国共销售彩票2472.92亿元，同比增加524.64亿元，增长26.9%。其中，8月份，全国共销售彩票326.09亿元，同比下降6.2%。

具体来看，1-8月福利彩票机构销售904.07亿元，同比增长2.8%，其中，8月销售114.51亿元，同比下降13.6%；1-8月体育彩票机构销售1568.85亿元，同比增长46.8%，其中8月销售211.58亿元，同比下降1.7%。

受中福在线视频型彩票游戏停销、快乐8基诺型彩票游戏规则变更及扩大销售范围、高频快开彩票游戏退市等调整优化彩票品种结构，以及欧洲杯等因素影响，今年以来主要彩票品种的彩票销量同比波动较大。其中，8月份乐透数字型彩票销售128.10亿元，同比减少91.26亿元。

数据显示，8月份，乐透数字型、竞猜型、即开型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的39.3%、42.8%、11.3%、6.6%。

(责编：王震、高雷)

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