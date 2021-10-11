刘勇

原标题：我“海斗一号”开启全海深无人潜水器万米科考应用新征程

“海斗一号”布放 中科院沈阳自动化所供图

10月10日，中国科学院沈阳自动化研究所发布消息称，在刚刚结束的我国马里亚纳海沟深渊科学考察中，由该所主持研制的“海斗一号”全海深自主遥控潜水器（以下简称“海斗一号”）取得世界级成果，在国际上首次实现了对挑战者深渊西部凹陷区的大范围全覆盖声学巡航探测。我国全海深无人潜水器跨入万米科考应用新阶段，填补了当前国际上全海深无人潜水器万米科考应用的空白。航次专家组认为，“海斗一号”在目标物探寻、海底地形地貌探测、实时影像直播和目标物在线识别等应用领域体现出明显优势和价值，为万米深渊科考提供了一种非常有效的技术手段和装备支撑。

据“海斗一号”总师、现场负责人唐元贵介绍，“海斗一号”在本次应用中，在马里亚纳海沟10800米以深深渊海区成功实现多次万米下潜及科考应用，再次刷新了我国无人潜水器最大下潜深度纪录，取得了全海深无人潜水器连续、稳定、可靠科考应用的重大突破。

在无缆自主模式下，“海斗一号”打破了多项无人潜水器的世界纪录，包括最大下潜深度达10908米，海底连续作业时间超过8小时，近海底航行距离超过了14公里，填补了我国全海深无人无缆潜水器自主模式技术与装备空白。此外，“海斗一号”还首次在国际上对挑战者深渊西部凹陷区进行了大范围、全覆盖声学巡航探测，并首次实现了无缆无人潜水器自主模式万米坐底并连续拍摄高清视频影像。在自主遥控混合模式下，“海斗一号”在万米海底连续工作超过10小时，达到了国际先进水平，创造了我国潜水器万米海底最长工作时间的纪录，并实现了万米海底定点实时高清精细观测。

“海斗一号”是科技部“十三五”国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项立项支持项目，于2019年8月完成了南海4500米阶段性海试，于2020年5月实现了马里亚纳海沟的首次万米成功下潜，入选了2020年两院院士评选的“中国十大科技进展新闻”。

中科院沈阳自动化所所长于海斌表示，“海斗一号”连续万米深潜与科考应用的成功，是我国海洋科技领域的一个重要里程碑，标志着我国无人潜水器技术与装备进入了全海深探测与作业应用的新阶段，标志着我国在全海深无人潜水器领域正在迈向国际领先水平，正在实现由“并跑”向“领跑”转变。

(责编：赵超、陈键)