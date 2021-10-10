人民网北京10月10日电 （记者杜燕飞）人民银行9日发布的2021年国庆假期支付业务数据显示，我国支付业务规模稳步增长，有力支撑我国消费扩容提质和假日经济活力激发，助力老百姓在购物、出行、文娱等方面的消费需求进一步释放。

数据显示，综合主要商业银行、支付机构、清算机构数据测算，10月1日至7日，全国支付系统共处理各类非现金支付业务341.0亿笔、金额19.9万亿元，同比分别增长22.6%和24.1%，两年平均增长32.8%和38.4%。其中，消费场景下非现金支付笔数和金额两年平均增长7.8%和1.4%，已恢复至2019年疫情前水平。

旅游消费支付逐步恢复，假日出行呈现高品质短途游特点。旅游服务平台商户支付笔数较去年同期增长0.5%，金额下降2.5%，表明受疫情防控等因素影响，旅游消费仍处于恢复阶段。从出行特点看，交通出行类商户平均每笔支付金额较去年同期下降42.8%，而酒店住宿类商户平均每笔支付金额较去年同期增长21.3%，表明在“就地过节”倡议下，本地游、周边游附加高品质住宿成为假日出行新趋势。

餐饮零售消费支付持续增长，健康文娱消费支付表现亮眼。餐饮商户支付笔数和金额较去年同期分别增长57.8%和31.1%，零售商户支付笔数和金额较去年同期分别增长12.0%和2.2%，表明“吃”和“买”依然是多数消费者假期生活的主旋律。此外，文化娱乐相关商户支付笔数和金额较去年同期分别增长26.6%和16.9%，表明文娱消费热情进一步增长。医疗保健相关商户支付笔数和金额较去年同期分别增长15.8%和7.4%，健康消费理念备受推崇。

夜间经济不断升温，乡村消费支付受到热捧。从支付时间段看，夜间消费（晚6点至次日早6点）交易笔数和金额分别占消费支付总量的36.3%和33.1%，较去年同期分别提升4.2和0.8个百分点，夜间消费逐步成为刺激经济发展、创造就业岗位的重要途径。从消费地点看，县域及以下地区商户支付笔数和金额占全国消费支付总量的比例较去年同期分别上升1.6和3.4个百分点，乡村游成为假期出游的新选择。

消费支付场景呈现线上化、移动化发展趋势。从支付渠道看，线上商户支付笔数和金额较去年同期分别增长11.2%和3.9%，线下实体商户支付笔数和金额分别下降2.9%和4.7%，表明在线上经济加速发展叠加疫情常态化情况下，消费场景加速由线下向线上转移。从支付方式看，移动支付笔数占比达到69.2%，较去年同期提升1.2个百分点，表明移动支付全面融入各类消费场景，成为老百姓消费支付的主要方式。

“下一步，人民银行将进一步优化支付服务环境，推动移动支付向纵深发展，为老百姓安全、便捷的消费体验保驾护航，助力我国经济高质量发展。”人民银行有关部门负责人表示。

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