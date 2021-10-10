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中国气象局专家详细解读山西暴雨

2021年10月10日08:19 | 来源：光明日报
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原标题：中国气象局专家详细解读山西暴雨

　　国庆期间，山西大部分地区出现极端强降水天气，引发山洪和地质灾害，部分河流出现险情，防汛压力较大。

　　山西此次强降雨有多大？为何10月突然下暴雨？此轮暴雨有哪些特点？后续需要注意哪些方面？10月9日，中国气象局专家告诉记者，此次降雨过程具有累计雨量大、持续时间长、极端性突出等特点，过程前期降水伴有雷电和强对流天气、后期气温剧烈下降并持续走低，要继续注意防范其不利影响。

　　山西为何突然下暴雨

　　中国气象局专家表示，造成此次强降水的原因主要有三点：首先，大气环流形势稳定。异常偏强的西太平洋副热带高压先西伸北抬后稳定维持在黄淮地区，与西风带低值系统在山西形成稳定的东高西低的环流形势，有利于山西出现长时间降水天气。其次，水汽条件充沛。副热带高压西侧的偏南气流和低层西南急流将南海和孟加拉湾的水汽向北经过西南地区源源不断输送到山西中南部地区，为山西持续降水提供了充沛的水汽来源。最后，低层抬升条件长时间维持。在稳定的天气形势下，低层切变线辐合系统长时间维持和降水回波反复经过山西中部，叠加山西吕梁山、太行山复杂地形对偏东气流降水增幅作用，导致山西中部及临汾北部地区极端强降水的出现。

　　此次暴雨有何特点和影响

　　其一，山西暴雨累计雨量大。10月2日20时至7日8时，山西省平均降水量达119.5毫米，太原市平均降水量185.6毫米，全省有18个县（市、区）降水超过200毫米，有51个县（市、区）降水在100～200毫米之间，累计降水量最大为285.2毫米。

　　其二，暴雨持续时间长。从10月2日23时开始，降水持续4天，至6日23时结束，最强降水时段出现在4日到5日，山西中部连续两天出现区域性暴雨。

　　其三，降水极端性突出。全省共59个国家气象观测站日降水量突破建站以来同期历史极值，63个国家气象观测站过程累计降水量超过同期历史极值。

　　最后，山西暴雨还伴有雷电、强对流和降温。本次强降水过程前期降水伴有雷电，局地出现小时降水量20~30毫米的短时强降水，后期4日至6日降水主要以小时降水量10毫米以下的稳定性降水长时间维持，且气温下降后持续走低，较前期山西大部分地区平均气温下降8℃~10℃。（记者 袁于飞）

(责编：崔元苑、杨迪)

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