田世宏

近日，党中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》（以下简称《纲要》），这是以习近平同志为核心的党中央立足国情、放眼全球、面向未来作出的重大决策，是新时代标准化发展的宏伟蓝图，在我国标准化事业发展史上具有重大里程碑意义。

充分认识实施《纲要》重大意义

实施《纲要》是立足新发展阶段、实现我国标准化事业历史性转变的迫切需要。新中国成立以来，我国标准化事业在中国共产党坚强领导下经历了从起步探索、开放发展到全面提升的光辉历程，标准供给更加多元高效，标准体系日趋完善，标准技术水平和国际化程度明显提升，标准化效益不断显现，全社会标准化意识持续增强。与此同时，我国标准化还存在标准有效供给不足、标准实施应用不充分、标准国际化水平还不高等问题。在新发展阶段，发挥标准化在推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家中的技术支撑作用，必须推动实现标准供给由政府主导向政府与市场并重转变，标准运用由产业与贸易为主向经济社会全域转变，标准化工作由国内驱动向国内国际相互促进转变，标准化发展由数量规模型向质量效益型转变。

实施《纲要》是贯彻新发展理念、推动经济社会高质量发展的重大举措。习近平总书记明确要求以标准助力创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，强调只有高标准才有高质量。要将新发展理念贯彻到标准化工作的各个环节和各个方面，充分发挥标准在引领高质量发展中的作用。在创新发展方面，要求更好发挥标准作为战略性创新资源作用，以标准搭建创新成果与产业、市场之间的桥梁。在协调发展方面，需要健全统一、协同、高效的标准化工作机制，推动城乡、区域协调发展和一二三产业融合发展。在绿色发展方面，要求构建覆盖广泛、技术领先的生态文明标准体系，促进人与自然和谐发展。在开放发展方面，要求推动规则标准等制度型开放，促进国际经贸往来和产业合作。在共享发展方面，需要推进基本公共服务标准化建设，使发展成果更多更公平惠及全体人民。

实施《纲要》是构建新发展格局、促进高水平自立自强的必然要求。习近平总书记指出，构建新发展格局的关键在于经济循环的畅通无阻，最本质的特征是实现高水平的自立自强。要在畅通国内大循环、促进国内国际双循环中，充分发挥标准的联通与支撑作用。围绕产业链供应链稳定性和竞争力，补足标准短板，促进产业链上下游标准有效衔接。围绕培育完善内需体系，要求充分听取消费者对标准研制、实施的意见，不断升级更新产品和服务标准。围绕国内国际双循环相互促进，要求积极参与国际标准化活动，推动中外标准协调兼容。围绕实现高水平科技自立自强，要求将标准研制嵌入科技研发全过程，加强重要标准攻关，为打赢关键核心技术攻坚战提供标准支撑。

深刻领会《纲要》的总体要求

《纲要》对我国标准化发展作出整体部署，明确了我国标准化发展的指导思想和目标。

一是必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。这是新时代标准化发展的总指针和总遵循。要把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，深刻认识标准化在国家治理体系和治理能力现代化中的基础性、引领性作用，处理好政府与市场、继承与创新、国内与国际之间的关系，优化标准化治理结构，增强标准化治理效能，提升标准国际化水平，加快构建推动高质量发展的标准体系，以高标准助力高技术创新、促进高水平开放、引领高质量发展，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。

二是准确把握新时代标准化发展目标。到2025年，标准化更加有效推动国家综合竞争力提升，促进经济社会高质量发展，在构建新发展格局中发挥更大作用。全域标准化深度发展，农业、工业、服务业和社会事业等领域标准全覆盖；标准化水平大幅提升，标准化的经济效益、社会效益、质量效益、生态效益充分显现；标准化开放程度显著增强，国家标准与国际标准关键技术指标的一致性程度大幅提升；标准化发展基础更加牢固，建成一批国际一流的综合性、专业性标准化研究机构。到2035年，标准体系更加健全，标准化管理体制更加完善，市场驱动、政府引导、企业为主、社会参与、开放融合的标准化工作格局全面形成。

精准理解《纲要》重点任务

《纲要》明确了七个方面重点任务，这些都是标准化服务经济社会发展的重点领域和推动标准化发展的重要环节，需要全面准确把握，整体推进落实。

一是推动标准化与科技创新互动发展。要加强关键技术领域标准研究，同步部署技术研发、标准研制与产业推广。以科技创新提升标准水平，健全科技成果转化为标准的机制，完善标准必要专利制度，加强标准制定过程中的知识产权保护。

二是提升产业标准化水平。要筑牢产业发展基础，推进产业优化升级，实施高端装备制造标准化强基工程，形成产业优化升级的标准群。实施新产业标准化领航工程，引领新产品新业态新模式快速健康发展。实施标准化助力重点产业稳链工程，增强产业链供应链稳定性和产业综合竞争力。实施新型基础设施标准化专项行动，以标准化助推新型基础设施提质增效。

三是完善绿色发展标准化保障。要实施碳达峰、碳中和标准化提升工程，建立健全碳达峰、碳中和标准，持续优化生态系统建设和保护标准，推进自然资源节约集约利用，构建自然资源标准体系，筑牢绿色生产标准基础，强化绿色消费标准引领。

四是加快城乡建设和社会建设标准化进程。要实施乡村振兴标准化行动、城市标准化行动。加快数字社会、数字政府、营商环境标准化建设。围绕乡村治理、综治中心、网格化管理，开展社会治理标准化行动。实施公共安全标准化筑底工程，织密筑牢重点领域安全标准网。实施基本公共服务标准体系建设工程，推动基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。开展养老和家政服务标准化专项行动，提升保障生活品质的标准水平。

五是提升标准化对外开放水平。要深化标准化交流合作，履行国际标准组织成员国责任义务，积极参与国际标准化活动。强化贸易便利化标准支撑，大力推进中外标准互认。推动国内国际标准化协同发展，实施标准国际化跃升工程，推进中国标准与国际标准体系兼容。

六是推动标准化改革创新。要优化标准供给结构，推动形成政府颁布标准与市场自主制定标准二元结构。深化标准化运行机制创新，健全企业、消费者等相关方参与标准制定修订的机制。促进标准与国家质量基础设施融合发展，强化标准实施应用，加强标准制定和实施的监督。

七是夯实标准化发展基础。要提升标准化技术支撑水平，构建以国家级综合标准化研究机构为龙头，行业、区域和地方标准化研究机构为骨干的标准化科技体系。大力发展标准化服务业，培育壮大标准化服务业市场主体，加强标准化人才队伍建设，营造标准化良好社会环境。（作者为国家市场监督管理总局党组成员、副局长，国家标准化管理委员会主任）

(责编：赵竹青、吕骞)