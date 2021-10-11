人民网记者 罗知之

编者按：中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。坚持党的领导、加强党的建设是我国国有企业的独特优势。2016年10月10日，全国国有企业党的建设工作会议在北京召开，为新形势下做强做优做大国有企业提供了行动指南。在会议召开五周年之际，由国务院国资委宣传局指导，国务院国资委新闻中心联合人民网共同推出“对话新国企·党建大家谈”系列融媒体访谈，与多位中央企业党建工作负责人共话国企党建新局面，探讨国企改革新路径，擘画国企发展新蓝图。

“三峡工程于2020年完成整体竣工验收，当年以1118亿千瓦时的年发电量创世界纪录。乌东德水电站全部机组、白鹤滩水电站首批机组、长龙山抽水蓄能电站首台机组于2021年7月1日前投产发电，正在为国家构建坚固的长江防洪体系和世界最大清洁能源走廊。”

“积极探索推广水管家、综合能源管家的‘双管家’模式，落地总投资超过1600亿元，2500万沿江群众受益，推动长江经济带生态环境保护取得转折性变化。”

“新能源装机突破2000万千瓦，全球最大‘源网荷储’项目在乌兰察布开工建设。”

“累计投入扶贫资金86.4亿元，帮助4个国家级定点扶贫县和川滇两省4个少数民族整族脱贫，惠及数百万贫困群众。”

五年来，中国三峡集团党组认真落实“第一议题”制度，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，心怀“国之大者”，奋进“两翼齐飞”，以高质量党建引领企业高质量发展，推动中国三峡集团做强做优做大迈出了坚实步伐，听党指挥、为国担当、为民造福的三峡忠诚更加牢固。

积土而为山，积水而为海。新形势下，中国三峡集团如何以党建引领改革发展？怎样压紧压实党建工作责任？如何进一步提升党的建设质量，推动高质量发展迈上新台阶？近日，中国三峡集团党组书记、董事长雷鸣山做客“对话新国企·党建大家谈”系列融媒体访谈，就以上话题与网友进行探讨。

拧成“一股绳” 下好“一盘棋”

白鹤滩水电站是实施“西电东送”的国家重大工程，是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程。

雷鸣山表示，坚持党建引领，6月28日，白鹤滩水电站首批机组安全准点投产发电。回顾建设历程，之所以能够成功建成这一新时代大国重器，根本在于三个“强有力”。

首先，强有力的政治引领。通过政治引领，切实增强把“大国重器”牢牢掌握在自己手中的使命感责任感。

第二，强有力的制度优势。“白鹤滩水电站由中国三峡集团牵头，国家电网、东方电气集团、哈电集团、中国电建、中国能建等一批央企积极参与，在水电工程的设计规划、材料科学、装备制造、施工技术、智能管理等领域实现了多项技术创新，创造了多个世界第一，是中央企业全产业链协同创新、自主创新的典型范例，充分体现了中国特色社会主义制度集中力量办大事的制度优势。” 雷鸣山说。

第三，强有力的组织体系。雷鸣山介绍，白鹤滩水电站建设高峰期有30多家单位、3万余名建设者奋战在深山峡谷。为了切实把各方拧成“一股绳”、下好“一盘棋”，在施工区大力推广构建涵盖业主单位、政府部门、设计单位、施工单位、监理单位等各方党组织的施工区大党建工作机制，通过跨越行政隶属、超越经济关系、横向到边、纵向到底的组织纽带，将参建各方紧紧凝聚在打造新时代大国重器这一共同目标下，形成了强有力的责任共担和利益共享，推动我国水电技术全面进步、全面超越。

党建工作从“软指标”变成“硬约束”

如何落实“把抓好党建作为最大政绩”？雷鸣山表示，五年来，中国三峡集团紧紧扭住党建工作责任制这个“牛鼻子”，着力构建管党治党责任体系、制度体系、落实体系和保障体系，推动管党治党责任体系全面覆盖的三峡机制更加完善。

一语不能践，万卷徒空虚。雷鸣山认为，首先建立管党治党的责任体系。明确党组（党委）主体责任、党组书记第一责任和党组成员“一岗双责”，层层抓好党建工作责任落实。

第二，建立管党治党的制度体系。加强基本制度建设，中国三峡集团先后印发《关于进一步明确集团公司党组对京外直属企业（单位）党建工作领导和指导责任的实施意见》等规范性文件，编制印发《党组织书记抓基层党建工作述职评议考核工作指导书》等7部党建业务指导书。

“第三，建立管党治党的落实体系。建立年初制定党建工作要点和任务清单、季度召开党建工作例会、定期开展督察检查、年底进行党委书记述职评议和党建工作考核评价的任务落实体系，实现完整的闭环管理。” 雷鸣山表示，将党建工作考核与经营业绩考核相印证，与领导班子综合考核评价相衔接，与领导人员薪酬奖惩相挂钩，使党建工作真正从“软指标”变成“硬约束”。

第四，建立管党治党的保障体系。坚持把优秀人才、优势资源向党建战线倾斜，全部二级单位设立党建工作部门，党务部门达到同级部门平均编制，目前在党务干部配备、落实党建工作经费上均满足两个1%的要求。

鼓起精气神 迈进新征程奋进新时代

“踏上实现第二个百年奋斗目标新的‘赶考路’，中国三峡集团立足新发展阶段、贯彻新发展理念、助力构建新发展格局，奋力开创企业改革发展和党的建设新局面。” 雷鸣山说。

雷鸣山介绍，中国三峡集团已经构建了管党治党的责任体系、制度体系、落实体系、保障体系“四个体系”，极大提升了三峡集团党建工作标准化、规范化水平。下一步，三峡集团将进一步丰富内涵、完善制度、压实责任、狠抓落实，全面提升党建工作质量。

谈及如何持之以恒锻造坚强有力的基层党组织，雷鸣山表示，要继续推动党建工作与中心工作深度融合，大力推广施工区大党建、党员领先指数、支部联建等党建创新做法，推动基层党组织创特色、树品牌，确保企业发展到哪里、党的建设就跟进到哪里，为企业做强做优做大提供坚强组织保证。

雷鸣山说，要把三峡集团的光荣传统和红色基因传承好，弘扬“为我中华、志建三峡”精神，鼓起迈进新征程、奋进新时代的精气神，为全面建设社会主义现代化国家作出更大贡献。

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(责编：李楠桦、章斐然)