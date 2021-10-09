人民网记者 罗知之

编者按：中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。坚持党的领导、加强党的建设是我国国有企业的独特优势。2016年10月10日，全国国有企业党的建设工作会议在北京召开，为新形势下做强做优做大国有企业提供了行动指南。在会议召开五周年之际，由国务院国资委宣传局指导，国务院国资委新闻中心联合人民网共同推出“对话新国企·党建大家谈”系列融媒体访谈，与多位中央企业党建工作负责人共话国企党建新局面，探讨国企改革新路径，擘画国企发展新蓝图。

“从管企业向管资本转变，建立规模达150亿元的新材料产业投资基金，在产业投资领域战略布局迈出关键一步。”

“中国建材的世界500强排名从327位提至177位，前进150位，稳居全球建材企业榜首。”

“在高性能碳纤维、液晶显示玻璃基板、风电叶片、人工晶体、特种水泥等高精尖新材料领域，实现突破‘卡脖子’技术封锁并实现工业化量产，一批新材料、新产品成功应用于国家重大工程。”

2016年8月，中国建材完成“两材重组”，成为唯一一家建材行业央企。经过5年的实践探索，中国建材找到了适合自身的党建引领改革创新发展的“阵型”和“打法”。这套特色模式既发挥了国企的政治优势，又激发了民企的活力优势，以党建引领化解重组融合难题，确保了中国建材走上发展快车道。

新形势下，中国建材如何完善公司治理？怎样加强领导人员和人才队伍建设？又如何进一步提升党建质量？近日，中国建材集团党委书记、董事长周育先做客人民网“对话新国企·党建大家谈”栏目，就以上话题与网友进行探讨。

把党建建在心上、建在行动上、建在实效上

“国有资本投资公司是整体定位，是改革发展的纲；混合所有制是特色和发展路径，也是中国建材国企改革9项试点之一，这两项都与公司治理结构紧密相关。中国建材坚持把加强党的领导、强化党的建设和完善公司治理统一。” 周育先说。

周育先介绍，全国国有企业党的建设工作会议后，中国建材确立的总部“4335”指导原则中，把党的建设作为五大功能定位之一。在华东、西南和华北三个片区召开专项督导座谈会，聚焦混合所有制党建等主题，把党建工作写入公司章程，把党的组织内嵌到公司治理结构中，检查督导76家重要企业党建重点任务落实情况。

“坚持把党的领导融入公司治理，完善三会权责事项清单，明确了三个治理主体的13种行权方式也是加强党的领导和完善公司治理相统一的重要途径。” 周育先表示，按照“4335”指导原则，通过公司治理程序，建立70名符合条件的董监事人员库，通过派出专职公司治理人员，实现党的领导，实现管好资本、管好股权。

此外，周育先还表示，在重组融合时，中国建材增强分类指导和差异化管控，调动发挥基层工作积极性，推动党建工作更好融入企业生产经营。所属中国巨石“把党建建在心上、建在行动上、建在实效上”的“三建”党建工作法，在国资委基层党组织书记培训班作为典型经验交流。

建立以创新、能力、贡献为导向的人才评价机制

功以才成，业由才广。5年来，中国建材党委全面贯彻落实新时代党的组织路线，推进国企改革三年行动和组织人事改革工作。

周育先表示，首先要完善中长期激励机制。为调动26家国家级科研院所、3.8万名科研人员的积极性，出台股权激励、科技型企业分红激励、超额利润分享、项目跟投、虚拟股权等7个配套指引，建立了五大类8种激励工具的“工具箱”。各类股权激励工具累计激励人数超过1700人，目前已有9项成果实现对外转化、合同金额近2400万元。

第二，完善人才培养机制。周育先介绍，中国建材与中央党校（国家行政学院）、中国大连高级经理学院合作，举办中青年干部培训班和领导人员中长期经营管理培训班，5年来累计培训干部超过500人。

“中国建材还积极选派89名优秀干部人才，到定点扶贫区县、新疆、西藏、革命老区等艰苦地区挂职锻炼。不久前，我去新疆和西藏看望慰问了那里的干部职工，对他们发扬‘特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献’精神，服务边疆建设大局深感欣慰。” 周育先说。

第三，推进选人用人市场化改革。周育先表示，对科技型混合所有制企业，建立起以价值创新、能力、贡献为导向的人才评价机制。

心怀“国之大者” 打造“国之大材”

着眼“十四五”，如何进一步提升党的建设质量，推动高质量发展迈上新台阶？

周育先表示，中国建材在党史学习教育中，弘扬伟大建党精神，将学习党史和回顾企业发展史相结合，全面梳理了集团企业发展的近百年历史，组织了“我为群众办实事”“健跑百年路”等主题活动。

“因此，我们更加坚定要往哪里去，不辜负历史前辈的奋斗足迹，心怀‘国之大者’，打造‘国之大材’，为建设具有全球竞争力的世界一流材料产业投资集团，担当‘材料创造美好世界’的企业使命而努力奋斗。” 周育先说。

今年1至8月，中国建材集团净利润、利润总额同比均增长20%，实现了“十四五”良好开局。周育先认为，作为建材领域的唯一一家央企，要持续推动成熟产业优化升级，巩固水泥、石膏板、玻璃纤维、风电叶片等优势产业，推进碳达峰碳中和技术及基础建材“高端化、智能化、绿色化”三化，提高核心竞争力。

此外，还要落实好国家关键核心技术攻坚任务，加快建设大飞机复合材料、特种用途材料自主保供、氢能储运关键材料、玻璃新材料等方向的原创技术策源地，打造无机非金属材料供应链“链长”。

正如周育先所说，中国建材正走在改革创新的道路上，未来会坚定不移地走下去，而这条路的指明灯就是党的领导、党的建设。

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(责编：李楠桦、章斐然)