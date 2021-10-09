人民网北京10月9日电 （申佳平）国家统计局官网今日消息 ，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年9月下旬与9月中旬相比，32种产品价格上涨，15种下降，3种持平。

其中，多种煤炭产品价格继续上涨。普通混煤（4500大卡）较9月中旬价格上涨138.5元/吨，涨幅达15.3%；山西大混（5000大卡）、山西优混（5500大卡）、大同混煤（5800大卡）价格分别上涨149.7元/吨、154.0元/吨和151.3元/吨，涨幅达14.2%、13.8%、13.3%。

同时，在化工产品中，烧碱（液碱，32%）较上期价格上涨390.0元/吨，达1193.6元/吨，涨幅达48.5%。非金属建材中，普通硅酸盐水泥（P.O 42.5袋装）和普通硅酸盐水泥（P.O 42.5散装）价格也呈现上涨，本期价格分别为562.2元/吨和547.8元/吨。农业生产资料中，农药（草甘膦，95%原药）本期价格较9月中旬上涨10971.4元/吨，涨幅达18.7%。

此外，生猪（外三元：三种外国猪杂交的肉食猪）本期价格为11.1元/千克，较9月中旬价格下降1.3元/千克，降幅达10.5%。

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