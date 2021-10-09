赵超

这个“十一”喜事多！七天假期中，与婚礼相关的行业忙得热火朝天，带动了家电市场的消费热潮。记者走访发现，套系化产品受到消费者欢迎，扫地机、洗碗机等智能化小家电单品等获得用户青睐。

“套系家电”持续旺销

“空调+冰箱+彩电”、“油烟机+热水器+洗碗机”、“净水器+空气净化器+扫地机”……省心、省力、省时的套购家电组合成为今年国庆黄金周不少消费者的首选。

“结婚前我们在网上购买了‘新人套餐’，包括大冰箱、大彩电、洗衣机、空调、微波炉等七八件家电，总价不到五万元。送货上门，负责安装，产品都是大牌子、上档次，还是智能的。”河南开封田先生和武女士在这个假期喜结连理，说到家中新购置的家电产品，二人满心欢喜。

据悉，价格优惠主要来自三个方面：一是节能补贴，小两口购买的冰箱、空调、彩电等产品均为一级能效产品，可享受一定节能补贴；二是厂商家电“以旧换新”优惠；此外，享受成套购买满减等门店优惠，又能节省一笔开支。

为满足消费者的购买需求，今年“十一”前夕，不少家电企业和电商平台都推出了家电套系优惠组合和促销活动。

“今年国庆假期门店人气旺、成交率高，销售情况明显好于预期。” 苏宁易购慈云寺店店长薛龙说，消费者倾向于家电套购，仅他办理的就有15单，均价为6万元。

“国庆家电市场形势喜人，线上线下销售都很给力。”长虹美菱中国区市场营销部部长刘向阳表示，长虹开展的“新国货盛典”活动双线并进，线下销售同比增长16%，线上销售同比增长12%。

为顺应智能化潮流，海信套系家电搭载了“云屏”，能使用触控、语音、NFC(近距离无线通讯技术)、按键四种方式控制。离家时碰一碰(NFC功能控制)，全屋灯光、电视、空调自动关闭，扫地机器人自动清扫。

成套家电产品越来越受消费者欢迎。“相对于大家电单件购买，家电套系化对应的是智能家居场景，这对消费者更具吸引力。”奥维云网研究创新部总经理赵梅梅说，在大家电市场规模增长触顶的压力下，以智能化为链接的套系家电正成为家电企业新的突破口。根据预测，2021年家电套系化产品市场规模有望突破千亿元级。

“新奇特”产品受青睐

在人们更加注重生活品质的背景下，干衣机、洗地机、洗碗机等家电新品类销售增势良好。同时，具有“新奇特”特征、智能化的家电单品获得消费者追捧。

例如，在大屏彩电领域，创维在黄金周前一口气发布四款新品。其中，主打游戏电竞、商务办公和专业设计等需求的显示器受到年轻消费者喜爱。一款售价超万元的以主打云游戏的48吋电竞显示屏在京东等线上渠道热卖。

此外，电动牙刷、“水牙线”冲牙器、便携咖啡胶囊机、洗地机器人……能带给消费者美好生活向往的智能家电，也让平日里忙碌的人们愿意在假期下单。

“自从用上干衣机，衣物处理后变得蓬松柔软，让人感觉很舒服，生活幸福感也提高了。”北京通州市民肖女士表示，今年北方雨水多，干衣机更显实用便捷。

在苏宁电器通州梨园店，扫地机器人品牌导购员告诉记者，年轻人对扫地机器人的接受度高，能否灵活避障、强力清扫厨房、消除宠物毛发等，是他们选购时重点关注的问题。

年轻人追求高效便捷的生活方式，让智能化成为小家电更新换代的方向。在苏宁梨园店内，一款具备实时视频语音功能的扫地机器人吸引了不少消费者围观、咨询。

除洗地机之外，洗碗机也成为不少年轻用户购买的“标配”。奥维数据显示，今年1月至8月国内洗碗机总销售额同比上升15.8%，达57.7亿元，总销量同比上升3.2%，达116万台。

据悉，洗碗机作为能够解除家庭基础劳务负担的产品，国内渗透率仍不足3%，但已步入快速导入期，距离普及期已经不远。有观点认为，这种转换将在未来数年内发生。

此外，凭借高性价比、简约时尚、智能化高的小家电，小米、华为等跨界品牌也迅速俘获年轻客群的心。在京东、天猫等电商平台，均设有智能生活、智能厨房和智能家居等板块，护眼灯、电饭煲、吹风机和电水壶等产品销量可观。

艾媒发布的报告显示，中国智能家电市场规模持续扩大，2021年中国智能家电市场规模将达到1923亿元。随着互联网家装市场渗透率的提高，中国智能家电市场规模有望进一步扩大，预计明年将突破2000亿元。

(责编：赵超、吕骞)