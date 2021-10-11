人民网北京10月11日电 （记者李楠桦）据中央气象台消息，今年第18号台风“圆规”（热带风暴级）的中心今天（11日）早晨5点钟位于菲律宾马尼拉东北方向约630公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大风力有9级（23米/秒），中心最低气压为990百帕，七级风圈半径为140-200公里。预计，“圆规”将以每小时25公里左右的速度向西偏北方向移动，强度缓慢增强，逐渐向巴士海峡附近海域靠近。

图片来源：中央气象台

受其影响，11日08时至12日08时，东海南部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海中北部、福建沿海、广东东部沿海、台湾岛及沿海、东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛、黄岩岛将有6-8级、阵风9-10级的大风，其中台湾海峡、南海东北部、巴士海峡和台湾以东洋面的部分海域风力可达9-10级、阵风11-12级；台湾岛中东部的部分地区有暴雨或大暴雨（100-220毫米）。

中央气象台表示，受冷空气影响，今5时较昨5时，东北、华北、黄淮东部、江淮、江南北部等地降温4-8℃，东北地区中东部、河北东部、北京东部等地10-14℃。

未来三天具体预报如下：

10月11日08时至12日08时，新疆西北部的部分地区有小雨或雨夹雪；云南东南部、广西西南部、海南岛、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，台湾岛中东部的部分地区有暴雨或大暴雨（100-220毫米）。江南东部、华南东部等地部分地区有4-5级风。

10月12日08时至13日08时，浙江东部、福建东部、广东东部、海南岛、台湾岛中东部等地部分地区有中到大雨，其中，浙江东南部、福建东北部、广东东北部、台湾岛东部等地部分地区有暴雨或大暴雨（100-120毫米）。江南东部、华南东部和南部的部分地区有4-6级风。

10月13日08时至14日08时，浙江东南部、福建东北部、华南南部、海南岛、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，广东西南部、海南岛中南部、台湾岛东部等地部分地区有暴雨（50-90毫米）。华南沿海、海南岛等地的部分地区有4-5级风。

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