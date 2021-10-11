人民网北京10月11日电 （赵超）工业和信息化部官网日前公布了对政协第十三届全国委员会第四次会议第1001号提案《关于垃圾短信治理的提案》的答复。工信部表示，将建立完善垃圾短信治理的长效机制，营造一个清朗的信息通信环境。

工信部表示，自2008年起，工信部多次组织开展垃圾短信治理专项行动，从完善政策制度、加强行政监管、提升技术手段、畅通投诉渠道、加大违规处置等方面，逐步建立健全垃圾信息治理工作体系。今年我国垃圾信息治理工作实现良好开局取得阶段性新成效，截至一季度全国垃圾短信用户投诉量降至近三年来最低水平。

通过督促基础电信企业强化接入管理，2020年我国累计关停“106”等违规短信端口6861个，实施企业内部通报批评、KPI扣分、绩效扣罚等问责考核35件（次），基础电信企业问责到人已成为治理常态。

为加强监督执法，工信部每季度印发《垃圾信息治理工作情况通报》，向全行业通报垃圾信息投诉问题突出企业，实施问题清单管理，并督促整改，推动“发现、通报、处置”机制的良性循环，仅2020年就通报、约谈、处罚违规企业共计483家（次）。

去年工信部还向市场监管总局、教育部、公安部等部门移交问题线索3.8万条，各部门采用专项检查、约谈教育等方式严肃处理61家问题严重源头企业。在2020年，国内累计曝光零售推销、贷款理财等垃圾短信问题严重源头企业64家（次）。

工信部回应，尽管垃圾短信治理工作取得了阶段性成效，但由于垃圾短信有比较复杂的社会成因，治理难度大，源头治理、资源管理和执法力度等问题仍然突出。

对此，工信部表示，将采取坚持部门联动，推动源头治理，聚焦端口规范，把关资源管理，综合执法监督，提升问责效力等一系列针对性措施，持续做好垃圾信息治理工作，推动从根本上解决垃圾短信扰民问题。

今后，工信部将重点针对群众反映强烈的贷款理财、保险推销、房产中介、网购平台发送垃圾短信、教育培训类垃圾信息等扰民问题，协同相关行业主管部门加强对问题源头企业的监督整改，严厉规范未经用户同意向其发送商业性短信或拨打商业性电话等扰民行为，探索长效管理机制，规范市场秩序，维护用户合法权益。

(责编：赵超、吕骞)