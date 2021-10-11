人民网北京10月11日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，10月11日零时起，全国铁路实行第四季度列车运行图，科学统筹安全和发展，铁路运输产品供给进一步优化，客货运输服务更加便利高效。

据国铁集团运输部负责人介绍，此次调图，是铁路部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持服务国家发展战略的定位，统筹考虑铁路新线投用、运力资源扩充、常态化疫情防控等因素，以市场需求为导向，对列车基本运行图进行的调整，努力为促进国民经济平稳运行、实现全年经济社会发展主要目标任务作出更大贡献。

一是加强常态化疫情防控，维护旅客出行健康安全。坚持旅客至上、安全至上的原则，科学分析常态化疫情防控形势下的旅客出行规律，合理安排旅客列车运行区段，最大限度防止疫情通过铁路传播扩散。根据疫情发展态势和地方政府属地防控要求，在基本运行图的基础上，精准实行“一日一图”，灵活机动调整列车开行方案。同时，加大站车疫情防控工作力度，及时劝阻不符合规定的人员进站乘车，严格落实测温验码、通风消毒、卫生保洁等措施，预留隔离席位，妥善处置发热旅客，让旅客出行更加安心放心。

二是优化旅客列车开行方案，努力创造更加美好的出行体验。统筹新线和既有线运输能力，科学制定旅客列车开行方案，提升路网整体功能和运用效率。利用朝凌高铁开通后形成的北京至大连高铁新路径，优化进出关旅客列车开行及北京枢纽客运站分工，增开北京、北京朝阳至大连北动车组列车日常线9对、高峰线1对，北京朝阳至大连北最快运行时间压缩至3小时51分。优化部分旅客列车运行方案，变更运行区段26对，变更运行径路10对，变更始发终到站3对，其中，汛期采取主动避险策略、绕避鹰厦线的3对客车，恢复至原路径运行。持续推进客运提质计划，做好静音车厢、候补购票、便捷换乘等服务，将计次票、定期票扩展至16条高铁线路，优化完善线上线下适老化无障碍功能，提高公益性慢火车开行质量，改善沿线车站和旅客列车设备设施水平，提升12306售票和客服系统服务质量，更好地服务群众出行。深入实施复兴号品牌战略，在确保复兴号开行覆盖全国31个省区市的基础上，坚持普惠服务和差异化服务相结合，努力提升时速160公里至350公里不同速度等级复兴号的运行品质，持续改善旅客乘车体验。

三是加大货物列车开行力度，保障国民经济平稳运行。针对四季度货运需求旺盛的情况，实施“以货补客”策略，充分利用高铁成网运营后释放的普速铁路货运能力，主动对接市场需求，优化车流径路和货车开行结构，增开跨铁路局集团公司货物班列，调图后全国铁路每日开行货物列车21000余列。发挥铁路运输绿色环保优势，不断加大“公转铁”“散改集”（散装货物改集装箱运输）力度，为“碳达峰”“碳中和”多作贡献。优化中欧班列开行方案，日均铺画通达欧洲23个国家174个城市的中欧班列运行线78条，较现图增加5条，保持西部陆海新通道班列规模，保障国际供应链稳定畅通。同时，将进一步优化升级铁路货运95306网站，适时推出电子注册、电子签名、电子支付、货物追踪、到达预测等新服务新功能，为广大货主网上办理货物运输提供更多便利。

该负责人介绍，根据铁路建设进度，年底前，张家界至吉首至怀化高铁、牡丹江至佳木斯高铁等多条新线将陆续开通运营，我国铁路网进一步完善，部分城市将结束不通铁路的历史。铁路部门将根据群众出行需求，合理制定新线列车运行图，为改善沿线交通条件，助力经济社会发展注入新的动能。

同时，铁路部门提示，调图后客货列车开行相关变化和服务资讯，旅客、货主朋友可通过铁路12306、95306网站、客户端、微信等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息、各大火车站公告，以便合理安排行程和货物运输事宜。

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