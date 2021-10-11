人民网记者 李彤 余璐

生态兴则文明兴。

生物多样性是人类赖以生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。党的十八大以来，以习近平生态文明思想为指引，我国高度重视生物多样性保护，成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者和引领者。

“四季看花花不老，一江春月是昆明。”10月11日至15日，举世瞩目的联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）将在“春城”昆明拉开帷幕。中国将再次为共建地球生命共同体贡献“中国智慧”“中国方案”，与全球代表共商生物多样性保护大计，一同绘就地球“人与自然和谐共生”的新图景。

共赴“春城之约” 推动共建地球生命共同体

金秋十月，全球嘉宾齐迎盛会，共赴“春城之约”。

生物多样性丧失、气候变化、土地退化是当前全球人类面临的三大突出环境问题。各国是风雨同舟的命运共同体，需携手并进、共商未来。

“我欢迎大家明年聚首美丽的‘春城’昆明，共商全球生物多样性保护大计，期待各方达成全面平衡、有力度、可执行的行动框架。”习近平主席在2020年9月30日举行的联合国生物多样性峰会上发出“春城之约”，并指出，人与自然是命运共同体，我们要同心协力，抓紧行动，在发展中保护，在保护中发展，共建万物和谐的美丽家园。

COP15大会主题为“生态文明：共建地球生命共同体”，大会于10月11日至15日和2022年上半年分两阶段在昆明召开，将全面总结国际社会在生物多样性保护方面的经验，制定2020年后全球生物多样性框架，谋划未来十年全球生物多样性治理的蓝图。

“国际社会对此高度关注并给予厚望，将COP15视为解决日益严峻的全球生物多样性丧失问题的关键历史性节点。”生态环境部部长黄润秋表示，联合国首次以“生态文明”为主题召开全球性会议，彰显了习近平生态文明思想鲜明的世界意义。确定这一主题就是要强调人与自然是生命共同体，强调尊重自然、顺应自然和保护自然，体现了中国与国际社会一道，共同遏制生物多样性丧失、促进人与自然和谐共生的信心和决心。

从落实《中国生物多样性保护战略与行动计划》（2011—2030年），到开展“联合国生物多样性十年中国行动”系列活动，再到实施生物多样性保护重大工程，积极推进全球“2011-2020生物多样性战略计划”和“爱知生物多样性目标”中国实践，我国生物多样性保护成就显著。

9月29日，野化放归的麋鹿在内蒙古大青山国家级自然保护区奔跑。国家林业和草原局供图

据了解，我国是世界上生物多样性最丰富的国家之一，已记录陆生脊椎动物2900多种，占全球种类总数的10%以上；有高等植物3.6万余种，居全球第三。

“生物多样性保护是生态文明建设的重要内容，关系人类福祉和未来。中国将以举办COP15为契机，积极分享生物多样性保护的实践与经验，深度参与全球生物多样性保护合作，与各国一道共建地球生命共同体。”黄润秋说。

守好生物多样性宝库 实现人与自然和谐共生

为遏制全球生物多样性丧失，《生物多样性公约》于1993年12月29日正式生效，目前共有缔约方196个，我国是最早签署公约的国家之一。2016年12月，在墨西哥坎昆举行的COP13上，中国取得COP15举办权。2019年2月13日，昆明被选为COP15举办地。

昆明为何成为COP15举办地？雄厚的生物多样性“家底”，是COP15花落云南昆明最主要的因素之一。

地处中国西南山地的云南，是全球34个生物多样性热点地区之一，也是我国生物多样性最丰富的地区，在中国乃至全球生物多样性保护中具有十分重要的地位，享有“动物王国”“植物王国”和“物种基因库”的美誉。

国家一级保护野生动物朱鹮。国家林业和草原局供图

绿孔雀，比大熊猫还珍稀的野生动物，5年间在主要栖息地云南，种群数量从56只增长到了130只左右；亚洲象，从上世纪80年代的150头左右增加到现在的300多头；滇金丝猴由1400只增加到近3000只；西黑冠长臂猿由800只增加到1300只左右......据调查监测，云南约有50种野生动物的种群数量、分布区域呈现增加和扩大趋势，多种珍稀濒危物种野生种群数量稳定增长。

在昆明，有9个植被类型、20个植被亚型、56个群系、118个群丛，分别占云南植被类型的75%、云南植被亚型的59%、云南群系的33%、云南群丛的56%，生物多样性总体达到物种较丰富，生态系统类型较多，局部地区生物多样性高度丰富的水平。

“山积而高，泽积而长。”守好生物多样性宝库，云南作出了积极贡献。在云南昆明，坐落着一个收集、保藏、共享野生生物种质资源的重大科技基础设施——中国西南野生生物种质资源库。截至2020年底，这里已保存野生植物种子10601种85046份，被称为保护野生种质资源的“诺亚方舟”。

生长在被誉为“世界基因库”的云南高黎贡山上的珍稀植物——高黎贡球兰。云南省林业和草原科学院供图

“云南拥有复杂多样的生态系统、物种资源和种质资源，在维护生态安全方面承担着重要职责。”云南省生态环境厅副厅长王天喜表示，中国西南野生生物种质资源库为我国野生生物种质资源的保护、研究及合理利用提供了技术支撑条件，在国际生物多样性保护行动中占据着举足轻重的地位。

“近年来，云南坚持人与自然和谐共生，不断加强生物多样性保护，生态系统质量稳中向好。一大批珍稀濒危、极小种群物种得到保护和恢复。开展了生物多样性和生态系统服务价值评估、遗传资源及其相关传统知识获取与惠益分享等试点工作，生物多样性保护走在全国前列。”王天喜说。

据了解，COP15大会期间，高级别会议将发布《昆明宣言》：“共建全球生态文明，保护全球生物多样性倡议”。作为COP15大会的主要成果之一，《昆明宣言》旨在呼吁各方应采取行动，响应共建地球生命共同体号召，遏制生物多样性丧失，增进人类福祉，实现可持续发展。

云南省省委书记阮成发表示，昆明作为云南省会城市，是中国面向南亚东南亚开放的重要门户，地处低纬高原，风景秀美，气候宜人，是举世闻名的春之都、花之城。COP15在云南昆明召开，是中国举办的又一次国际盛会，将为美丽中国建设留下一笔厚重的历史遗产，将为云南和昆明留下一张靓丽的绿色名片。

绿色办会 COP15大会将实现全程碳中和

当下，碳中和已经成为全球共同关注的话题。“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效的关键时期。

落实“绿色、安全、智慧、节俭”办会理念，打造低碳高效的大会，是COP15大会的一大亮点。

“我们通过实施碳中和行动，将可持续发展理念贯彻到整个会议筹备、举办全过程。”王天喜介绍道，昆明市对大会期间二氧化碳的排放量进行了先期预判和评估，这次COP15大会预计产生约23962吨二氧化碳。为此，昆明市制定了绿色办会工作方案，从绿色会场、绿色交通、绿色住宿等方面提出了25项减碳措施，以降低会议期间的能源消耗，提高用能效率，减少温室气体排放。

会场充分利用自然光，广泛采用绿色节能照明系统，对人工照明进行调光控制；会场的布置和搭建体现节俭风格，优先采用环保、简约的新型材料和用品；使用智慧办公APP系统，参会嘉宾使用二维码下载参展资料，获取会议的日程、通知等，减少纸张的浪费；选用新能源或清洁能源车辆、公共交通和共享单车等，为嘉宾和与会代表提供交通服务；会场提供桶装饮用水、玻璃杯或陶瓷杯，鼓励与会人员自带水杯，尽量减少塑料矿泉水瓶和一次性纸杯的使用......

“COP15大会还将开展碳中和行动，通过新建碳汇林等方式抵消本次会议产生的温室气体。”王天喜谈到，为了抵减会议产生的碳排放，昆明市从2020年开始在东川区规划和实施36000多亩人工造林项目，选用圆柏、冷杉等本地乡土树种通过新建林业的方式来抵消本次会议产生的温室气体，最终实现本次会议的碳中和。

据介绍，COP15会议期间，各国将分享减缓和适应气候变化方面的成功经验。COP15生态文明论坛专门设有应对气候变化（碳达峰碳中和）与保护生物多样性主题论坛，来自世界各地的专家将围绕气候变化与生物多样性协同治理、“双碳”与生物多样性目标的实现等问题进行研讨交流，动员全球各方面力量，在应对气候变化的同时，助力生物多样性保护。

COP15执委办主任、生态环境部自然生态保护司司长崔书红表示，中国将继续保持和增强建设生态文明的定力，加大生物多样性保护力度，提升自然生态系统质量和稳定性，为履行碳达峰、碳中和目标承诺付出艰巨的努力，为构建人类命运共同体发挥更大的作用。

“我们要尊重自然、顺应自然、保护自然，共谋人与自然和谐共生之道，共建繁荣、清洁、美丽的世界，共同呵护好人类赖以生存的地球家园。”黄润秋说，中国作为COP15东道国，将坚定支持多边主义，积极推动全球生物多样性治理进程，与国际社会共同努力，为全球生物多样性保护贡献中国智慧和力量。

(责编：赵竹青、吕骞)