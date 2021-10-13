日前，国家开发银行（以下简称开发银行）出台政策，加大力度支持浦东新区高质量打造社会主义现代化建设引领区。据了解，“十四五”时期，开发银行将力争向浦东新区提供融资总量2500亿元，其中发放贷款1500亿元，融资融智助力浦东新区打造自主创新新高地、激发高质量发展新动力、增创合作竞争新优势、服务构建新发展格局、开创人民城市建设新局面。

据开发银行相关负责人介绍，该行将加大改革创新、深化银政合作，做好“投、贷、债、租、证”综合金融服务，不断丰富完善中国特色社会主义开发性金融理论和实践，为社会主义现代化引领区建设提供优质金融服务，助力浦东新区更好引领带动上海“五个中心”建设，更好服务全国大局和带动长三角一体化发展战略实施。

具体而言，开发银行将支持浦东新区做强创新引擎，建设国际科技创新中心核心区，聚焦集成电路、生物医药、人工智能、量子信息等方向打造世界级创新产业集群；加强改革系统集成，支持深化国资国企改革发展，助力低碳产业和绿色经济发展，围绕“双碳”目标，推进经济结构、能源结构、产业结构、运输结构转型升级；推进高水平制度型开放，支持在长三角一体化发展中发挥龙头辐射作用，建设航运中心和交通运输门户枢纽，全面提升总部经济能级；推进国际金融中心建设，依托自由贸易账户创新金融产品服务，提升综合金融服务水平；支持现代化城市发展，推进城市更新和住房保障体系建设，服务城市基础设施补短板和新基建建设，以转贷款模式支持浦东“信用赋能、助力中小企业融资发展”。

据悉，开发银行将建立专项工作机制，深化与上海市及浦东新区政府合作，将支持浦东新区打造引领区工作纳入服务长三角一体化发展战略重点工作，加强统筹协调，强化组织保障和差异化政策支持，完善激励约束机制，统筹发展与安全，加强金融风险防控，在服务浦东新区打造全面建设社会主义现代化国家窗口中作出开发性金融的积极贡献。

(责编：董童、李源)