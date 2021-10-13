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市场监管总局：保障北京冬奥会顺利举办 力保食品供应和特种设备安全

2021年10月13日13:22 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，11日，市场监管总局党组书记、局长张工在北京市调研北京冬奥会食品供应和特种设备安全保障工作。张工表示，要全力以赴做好食品供应和特种设备安全保障工作，有力保障北京冬奥会如期安全顺利举办。

据了解，在北京市食品安全监控和风险评估中心，张工来到生物实验室、仪器分析室、制样室和核磁实验室，实地调研冬奥会食品供应安全检验、食源性兴奋剂检测、微生物检验、食用农产品样品制备管理等工作，详细了解检验检测标准、流程、周期以及技术、设施、人员配备等情况。

张工指出，北京市食品安全监控和风险评估中心长期参与重大活动食品安全保障工作，具有丰富的实战经验和突出的技术优势，要切实提高政治站位，统筹技术力量，强化科技支撑，高质量、高标准、高效率做好涉奥食品检验检测等工作，以强有力的举措进一步推动冬奥会食品安全保障工作。 

在延庆国家高山滑雪中心调研中，张工表示，客运索道等特种设备是冬奥会顺利举办的重要基础设施，直接关系参赛人员的生命安全和各项赛事的正常进行。要强化底线思维和风险意识，压实各方责任，精益求精做好运营管理、安全检查、隐患排查、备勤值守等各项工作。要充分研判各类风险，细化保障措施，完善应急预案，加强应急演练，全方位做好赛时保障准备，确保客运索道等特种设备绝对安全、万无一失。 

(责编：赵竹青、吕骞)

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