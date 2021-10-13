人民网北京10月13日电 （记者孙博洋）13日，在中国消费者协会发布老年消费提示，帮助老年消费者准确识别“坑老陷阱”，守护老年消费者消费安全。

国家统计局2021年5月11日公布的第七次全国人口普查结果显示，2020年我国人口总量为14.12亿人（不含港澳台，下同），60岁及以上人口为2.64亿人，占比18.70%。

中消协相关负责人表示，随着我国老年人口数量的不断攀升，老龄化程度的不断加深，老龄产业的规模也在不断扩大，并成为国民经济发展的重要引擎之一。但一些不法经营者利用老年人信息闭塞、需要陪伴、渴望健康、认知较弱等特点，炒作概念，虚假宣传，设置陷阱，骗取老年人钱财，老年消费侵权问题时有发生。

购药要选正规渠道 保健食品认准蓝帽

中消协提示老年消费者，要从正规渠道购买药品，警惕医疗效果显著的食品及“神医”“神药”等虚假广告。

中消协提示，购买药品，一要通过医院、药店等正规渠道购买药品，并仔细检查药品的批准文号。二要警惕医疗效果显著的食品，这些食品很可能非法添加药品，对健康有害。三要当心网上有关“神医”“神药”等虚假广告，别为了追求健康反而丢了健康。

保健食品不能治病，选对用对才能有助健康。

中消协提示老年消费者，保健食品是指具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。老年人在购买保健食品时有三点需要注意。

中消协提示，购买保健品，一要结合自己身体状况来选择。每二要认准“蓝帽子”（保健食品标志）并仔细核对保健食品批准文号。三要注意区分保健食品与其他食品及药品的区别，按标签、说明书的要求食用。

警惕低价旅游陷阱 小心投资理财圈套

低价旅游看似天上掉“馅饼”，实为精心布好的购物“陷阱”。

据了解，一些黑心旅行社以“团购价”“零团费”“免费游”“旅游补贴”等噱头吸引旅游者上门，但为降低经营成本，可能会在行程路线、交通工具、餐饮住宿等方面大打折扣，并在旅途中安排各种购物环节，或是在签订合同时将最精彩、需要付费的景点排除在低价团费之外变相加价。这些行为严重影响老年消费者的出行体验，容易产生消费纠纷。

中消协提示老年消费者，老年消费者在选择旅行社和旅游产品时不能单纯以价格为导向，要多关注旅行社的口碑以及旅游产品的品质，同时考虑自身身体状况和承受能力等因素，并与旅行社签订旅游合同，详细阅读合同条款，了解旅游行程安排及双方的违约责任，特别要注意合同中是否有针对老年消费者的特别条款。如果发现旅行社的合同有存在向老年人收取年龄“附加费”、收取高额保证金等明显不合理之处，一定要提前与旅行社协商解决，切不可盲目签约。此外，老年消费者在出行时，还应随身携带一些常备药品，防患于未然。

投资理财不是投机发财，小心中“套”血本无归。

随着社会的进步发展，人们生活水平的逐步提高，经济收入的不断增加，我国老年人一般都会存有一些积蓄。一些不法分子就利用老年人掌握的理财知识和信息不充分等特点，打着各种项目的旗号，以“高额回报”为诱惑，布下了层出不穷的诈骗“套路”。很多老年人禁不住诱惑中了圈套，造成严重的财产损失。

中消协提示老年消费者，在投资理财时，一要主动学习投资理财知识，明确投资理财不同于银行储蓄存款，各种理财产品均存在一定的风险。并积极与子女沟通，有不懂的可向子女请教，重视听取他们的意见。

二要去银行、保险公司等正规金融机构购买理财产品。仔细阅读理财产品说明书或者理财合同，了解理财产品的类型、风险等级、是否保本、预期收益率、投资方向或挂钩标的、流动性安排等详细情况。

三要按照要求进行风险承受能力测评，结合测评结果挑选适合自己的理财产品，注意适度投资、分散风险，既不要“押上全部家当”，也不要“把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”。

四要警惕高息理财项目，远离非法集资。要禁得住“高息”理财项目的诱惑，不轻信商家任何“低门槛、高回报”的宣传，不购买通过理财群、旅游、讲座、电话或者上门推销的理财产品，不购买资金去向不明、投资业务不清、先交钱再找项目的理财产品，防止血本无归。

远离非法会议营销 防范各种电信诈骗

不参加非法“会销”，不相信商家“洗脑式”宣传。

中消协提示老年消费者务必擦亮双眼，远离打着养生讲座、专家访谈、有奖听课、“专家”坐诊、免费体检、倾情体验、免费旅游等旗号，采取家访送礼、亲情拉拢、会员优惠、雇托销售、饥饿营销等各种方式推销产品的非法“会销”活动，不相信商家“洗脑式”宣传，切勿贪小失大。

电信诈骗手段层出不穷，务必看护好你的“钱袋子”。

中国消费者协会提醒老年消费者对于涉及金钱的事，一定要理性分析、多方核验，不要草率做决定，不向陌生人转账汇款，不将银行卡号、密码、验证码等信息告知陌生人，更不要贸然按照对方的指示进行操作，务必看护好你的“钱袋子”。中国消费者协会建议使用智能手机的老年消费者安装公安部门推出的国家反诈中心APP，该APP集反诈知识、典型案例、诈骗预警、举报线索、报案助手等功能于一体，能为老年消费者防范电信诈骗提供多一层保障。

中国消费者协会提醒广大老年人，在消费之前，一定要主动去了解产品或者服务的有关知识，“心里有数”之后再作出购买决策，做到不轻率，不跟风，不盲目，不任性。在消费过程中，还应注意留存发票、收据等消费凭证。当合法权益受到侵害时，可以直接与经营者协商，提出合法诉求。消费者与经营者难以达成一致的，可拨打12315或12345热线电话进行投诉举报，也可向有关行政部门投诉或者请求消协组织进行调解。

同时，中国消费者协会也提醒广大青年人，要多了解父母的消费需求、消费心理，多为老年人提供一些科学的消费建议和生活上的悉心照顾，常回家看看，多一些陪伴，让老年人消费的更放心，生活的更舒心。

(责编：赵竹青、吕骞)