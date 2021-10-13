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打破所在城市和缴存地限制 全国住房公积金小程序上线运行 

2021年10月13日17:00 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部消息，为进一步提升住房公积金缴存服务品质，全国住房公积金小程序于国庆期间正式上线运行，为办事群众提供全国统一的住房公积金服务入口，实现了全国各城市住房公积金管理中心线上服务渠道互联互通。

据悉，全国住房公积金实现“无感漫游”，打破了所在城市和缴存地限制，缴存人可通过小程序实时查询个人住房公积金缴存、提取、贷款信息，掌握住房公积金变化情况，办理相关业务。

住房和城乡建设部表示，通过深化区块链、大数据等新技术应用，为小程序运行构建了可信的数据环境，确保缴存人的信息和资金安全。缴存人可通过小程序实现住房公积金账户、资金跨城市转移，不再需要前往柜台办理异地转移接续业务，大大缩短了办理时间，进一步方便了人力资源的跨区域流动。

截至目前，全国使用小程序查询个人住房公积金信息累计2.03亿人次，办理跨城市住房公积金转移接续18.18万笔，划转资金累计17.57亿元。小程序已登陆全国一体化在线政务服务平台、微信、支付宝、部分银行客户端等，下一步将对接更多渠道，逐步上线更多服务事项，让缴存人更方便、多渠道接入，享受高品质住房公积金服务。

(责编：孙红丽、吕骞)

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