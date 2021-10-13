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MV太嗨！亚洲象“整活”搞乐队 出单曲了

刘怡 余璐
2021年10月13日15:06 | 来源：人民网
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什么？！云南“网红”小象回家后搞乐队出单曲，还唱了Rap！

10月11日至15日，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议第一阶段会议在昆明举行，刚回到家的小象听说后，立马拉上了美丽迷人的绿孔雀、拥有烈焰红唇的金丝猴、帅气又酷炫的双角犀鸟组乐队。今天，森林最强乐队出道后的首支单曲MV——《小象Style》上线。

出道首秀，看Rap担当、鼓手小象，主唱阿绿，键盘手小金丝，贝斯手酷角如何嗨爆全场？感谢特别出演：被吓到没吃饭的村头阿黄。

(责编：王仁宏、吕骞)

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“圆规”强度不断增强 专家提醒：海南等地需做好户外设施防风加固等工作
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