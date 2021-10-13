2021云天大会于10月12日至18日在宁夏中卫市举行。本届大会以“绿色发展·数据共享”为主题，邀请国家有关部委领导、院士、国内云计算龙头企业领军人物、资深专家学者、行业协会及企业代表出席，分享交流云计算、大数据、5G、人工智能等领域最新技术和经验，探讨网络安全、国家新型互联网交换中心及国家一体化算力枢纽网络、云计算产业发展的趋势、机遇和挑战等话题，共商发展大计。

据悉，18日开幕的主论坛将围绕“建设量子传输网络，确保数字基础设施安全”“建设国家一体化数据中心，打造现代化信息基础”“中卫市云计算和大数据产业”等相关话题进行深度分析。同时，与会院士将就如何“加快‘双中心’建设，打造‘东数西算’”进行圆桌对话。

此外，主论坛将举行“国家（中卫）数据中心产业集群揭牌”“ 西部全信创生态联合培训基地揭牌”“中国移动国家一体化大数据中心（宁夏中卫）节点、国家一体化大数据中心中卫枢纽节点信息安全运营中心揭牌”等揭牌仪式；“北斗云一体化平台”“移动苏宁云”“人民党建云”等平台上线仪式。

值得关注的是，本次大会还将自12日起举办“中国商业航天产业基础设施建设与运营高端峰会暨中卫遥感卫星定标与真实性检验场试运行总结会”“新型互联网交换中心发展高峰论坛”“国家一体化大数据应用论坛”“西部论剑——网络安全论坛”等11场分论坛。每场分论坛由政府部门牵头主办，四大运营商、华为、西云数据等10余家企业分别承办。涵盖了网络安全、5G、大数据、云计算、云应用、云安全等当下热点内容。

会议期间，与会嘉宾还将走进西部云基地、云展馆、云天中卫展示体验中心参观体验，感受中卫“云生态”的发展潜力和“云天中卫”的独特魅力。

自2019年以来，中卫市政府与人民网每年联合举办“云天大会”，树立“云天中卫”品牌。如今，经过不断地发展和积淀，作为“云天中卫”建设的“金字招牌”，云天大会已逐步成为我国云计算大数据行业沟通交流的重要平台。西部云基地也逐渐成为推动中卫经济高质量发展的重要引擎、结构调整的重要动力、创新创造的重要源泉。

近年来，中卫市在数据中心集群规模上，不断扩大。创新打造“前店后厂”云服务模式，引进了世界云计算龙头企业、中国云计算骨干企业，在国内率先建设全自然风冷技术、模块化定制、超大规模部署的新一代绿色数据中心。目前，已建成亚马逊、中国移动、中国联通、美利云、天云网络等6个大型、超大型数据中心，在建中国电信一期、亚马逊二期等6个数据中心，中国广电数据中心项目正在开展前期工作，服务器装机能力达到60万台。

据了解，中卫市全力推动国家部委、企业等数据灾备中心落户，在政务、医疗健康、工业、金融等领域提供数据存储、算力平台，依托国家（中卫）新型互联网交换中心，建设西部政务信息资源共享交换平台、电信运营商大数据开放平台、电商大数据开放平台，实现对西北、西南、中东部地区的数据交换和分发，全力打造互联网交换“直辖市”，让西部云基地成为聚集、聚能、聚智的创业福地、产业高地。

(责编：李源、董童)