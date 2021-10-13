人民网青岛10月13日电 （记者许维娜）未来技术已然照进现实生活。10月12-13日，2021智能视听科技体验展在会展中心与智能视听大会同期举行。

2021智能视听科技体验展现场。来源：主办方供图

记者了解到，此次体验展展馆占地1000平方米，展会为期两天。打造了智慧党建体验展、视听产业生态展、5G智慧场景展三大板块，范围涵盖虚拟现实、人工智能、工业互联网、机器人、无人机、数字场景、交互体验等数字经济重点产业和智慧党建相关场景，集中展示了智能科技最新成果和优秀案例分享。

今年智能视听科技体验展看点颇多，还涌现了诸多亮点。在现场，红色云展厅探索党建新“打开方式”，成为了本次体验展的最大亮点。

参观者正在体验飞行内容《壮志凌云》。来源：主办方供图

在这里，VR国防科普学习装备打造了一个庞大的沉浸体现系统，观众通过VR设备就能体验驾驶战机的新奇与刺激，进而体悟国防力量的坚不可摧。

“红色云展厅”的智慧党建互动体验现场。来源：主办方供图

VR党建一体机则以小巧的“身躯”承载了35个党建展厅和5个可互动动画展厅的大体量内容，为体验者带来海量的党建知识和生动的学习体验。此外，气味电影、红色云展厅H5、AR智慧党建沙盘等，都为党建开启全新的“打开方式”。

记者注意到，不少展区还设置了虚拟现实（VR）体验，勾勒未来VR无限可能性。

VR全景相机能够进行清晰、流畅地VR直播。来源：主办方供图

Insta360在本次展会上带来了主题为5G+VR+4K全景直播，以insta360 Titan全景相机作为采集端，通过配套控制软件把8个独立鱼眼镜头画面实时拼接为1个全景画面，再通过HDMI线显示在大屏幕中，观众通过电脑端、手机App端、大屏幕端及VR眼镜端等几种方式都能实时沉浸参会。

参观者穿越次元回到记忆中的动漫世界。来源：主办方供图

在体验展中，观众能真切感受到我国智能视听领域的长足进步。例如：中创华漫展位就吸引了不少年轻观众的目光，其通过高新技术设备的配合，观众穿越次元壁进入了动漫世界。

此次体验展也是高新技术产业的一次集中亮相，展现着智能视听技术在区域高质量发展推动上的强大支撑作用。

参观者打开智能家居体验新模式。来源：主办方供图

体验展上，海信发布了新一代璀璨套系家电C1 Pro和海信100英寸三色激光电视新品亮相，吸引了参观者的关注，也展现了智能视听技术支撑下的智慧家居未来。

智能床重新定义睡眠。来源：主办方供图

体验展上的一张“柔性智能翻身床”向人们展示了智能技术在医养领域的无限可能。这张床基于人床分离的结构设计和智能控制、监测技术，人性化、个性化、智能化三位一体，可显著改善患者卧床体验，防治并发症，提高康复效果，降低护理强度和成本。

除智能视听科技体验展外，大会还带来了中国电影评论高峰论坛、政务融媒新业态研讨会、蓝贝超高清视频与XR专业赛决赛等系列活动。作为智能视听行业的年度盛会，本次大会围绕智能化、产业化、国际化、场景化，打造产业创新平台，正成为智能视听领域一个有影响力的IP品牌。

(责编：王仁宏、吕骞)