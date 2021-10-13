原标题：美团外卖再推四大举措 助力骑手职业多样化发展

10月13日，美团外卖宣布推出四大举措助力骑手职业发展，为骑手提供全周期、多层次的职业发展路径，这也是去年11月美团外卖推出的提升骑手体验与生态建设的“同舟计划”中的又一系列举措。除了积极探索扩大骑手的职业发展空间，在此之前，美团外卖表示已率先响应国家号召，积极对接职业伤害保障试点，完善骑手社会保障体系，切实保障骑手劳动权益。

四大举措，助力骑手职业生涯多样化发展

据了解，本次美团外卖推出助力骑手职业发展的四大举措，包括站长培养计划、骑手转岗计划、骑手线上学习平台和骑手发展激励奖。

10月12日，国家开放大学与美团在北京美团骑手党群服务中心举行开班仪式，经过骑手报名和选拔，首批包含脱贫骑手、党员先锋骑手和交通安全模范骑手在内的101名骑手学员获得全额奖学金，并正式开始了在国家开放大学物流管理专业的学习。对于有学历提升需求的骑手，“骑手发展激励奖”将根据实际情况提供不同形式的奖励，减轻他们的经济负担、鼓励骑手完成学业。

10月12日，北京，骑手代表收到入学通知书与开学礼包

平台调查显示，有50.17%的骑手表示有获得教育培训、学历提升的需求，骑手普遍认为，当自己获得学历提升之后，会更有可能获得更好、更长远的发展。北京望京站点的骑手随鹏伟，是首批进入国家开放大学学习的骑手之一。在开班仪式上，他说：“上大学是我从小到大的愿望，没想到自己在工作之后还有机会重新读书，我和其他骑手同学会以优异成绩完成学业，为社会做出更大贡献。”

除了学历提升之外，在职业晋升方面，美团外卖向全部骑手开放“站长培养计划”和“骑手转岗计划”。“站长培养计划”已在成都、苏州、东莞等11个城市试点，超过2800名骑手报名，预计每年将有近千名骑手晋升站长等管理岗位。对于有能力、有多元化职业需求的骑手，美团还开放了客服、培训师等转岗通道。

骑手培训方面，美团外卖推出聚合多个培训资源的骑手线上学习的平台，提供丰富的培训内容，包括“新手入门”“规则流程”“安全专题”等岗位所需的上百节课程，以及创业开店、经营技巧、门店推广等帮骑手为下一份工作做好准备的八大类、110个领域的培训课程。

美团副总裁、美团配送总经理魏巍说：“当骑手在这个岗位上时，我们会提供更全面和到位的保障措施，同时我们也为骑手的未来发展做着更多努力。当他们有了其它选择时，我们也会全力支持。我们很高兴看到心怀梦想的人成为骑手，也很高兴看到他们因实现梦想离开。”

积极对接职业伤害保障险试点，完善骑手社会保障体系

近年来，美团外卖积极构建全面的骑手保障体系，持续推出完善骑手保障的举措。针对骑手社保及职业伤害保障等事项，美团CEO王兴在财报电话会上表示：“我们将严格按照政府部门的指导意见，积极履行用工责任，更大力度保障不同情形下的劳动者权益。目前，我们已率先响应国家号召积极参与骑手职业伤害保障试点，防范和化解职业伤害风险，解决骑手工作的后顾之忧。未来，我们将配合政府，向骑手群体提供更全面的权益保障体系，推动行业的高质量、健康发展。”

据悉，美团已在有关部门指导下，加快对接职业伤害保障险的落地工作。

今年以来，国家多部门联合出台《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》、《关于落实网络餐饮平台责任 切实维护外卖送餐员权益的指导意见》等重要文件，对保障骑手群体合法权益、提高就业质量提出了更具体的要求。对此，魏巍表示：“相关政策为保护骑手劳动权益提供了明确指引，保障措施是防护网，消除骑手的后顾之忧，职业发展是加速器，打通骑手的前进之路，两者缺一不可，在未来的骑手工作中，我们将两手抓、两手硬，为骑手营造更好的从业环境和工作体验。”

(责编：董童、李源)