人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2021年中国工业互联网安全大赛决赛及峰会活动即将举办

2021年10月13日07:57 | 来源：科技日报
小字号
原标题：2021年中国工业互联网安全大赛决赛及峰会活动即将举办

为深入实施工业互联网创新发展战略，大力培育高素质网络安全技术技能人才队伍，加快推进工业互联网安全保障体系建设，支撑新型网络基础设施建设，推动制造强国和网络强国建设，中国信息通信研究院、重庆市经济和信息化委员会、重庆市通信管理局、重庆市合川区人民政府、工业和信息化部教育与考试中心将共同主办2021年中国工业互联网安全大赛(以下简称大赛)。

大赛是国家级网络安全赛事，持续由中国信通院牵头组织举办，在两届“护网杯”网络安全防护赛暨工业互联网安全大赛（2018年、2019年）和2020年全国工业互联网安全技术技能大赛（国家一类职业技能大赛）基础上，持续坚持高标准竞赛、高技能实战、高水平竞技，不断创新赛事组织模式，聚焦工业互联网安全技术技能人才培养和选拔，连续三年累计吸引了14000多支队伍，共40000余名业内技术人员参赛，广泛汇聚了全国各地方，电信、互联网、航空航天、能源等各行业领域以及高职院校教师、学生等各方踊跃参与。

大赛启动以来，各方向选拔赛有序组织推进，吉林、上海、福建、江西、云南、陕西、新疆、辽宁等8省（区、市）省级选拔赛，中国电信集团、中国联通集团、中国移动集团、中国航空油料集团、中国核能行业协会等8个行业/领域赛道选拔赛以及浙江、广东、河南、江苏4省的教育赛道选拔赛陆续火热开展。

大赛决赛同期，将举办首届新型数字基础设施网络安全峰会、攻防演练等活动。大赛及峰会活动将于10月27日-10月29日在重庆国际博览中心举办，届时将邀请重要领导、院士专家、知名学者以及有关行业协会、重点企业、高校、科研单位等业界专家，共同探讨工业互联网安全政策、技术、标准、人才和产业发展，重磅发布相关产业成果。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021智能视听大会在青岛举行
　　人民网青岛10月12日电 （记者许维娜）引领产业革新，智享视听时代。10月12日上午，2021智能视听大会在青岛市盛大启幕。…
《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会在云南昆明举行
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部