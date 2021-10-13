原标题：2021年中国工业互联网安全大赛决赛及峰会活动即将举办

为深入实施工业互联网创新发展战略，大力培育高素质网络安全技术技能人才队伍，加快推进工业互联网安全保障体系建设，支撑新型网络基础设施建设，推动制造强国和网络强国建设，中国信息通信研究院、重庆市经济和信息化委员会、重庆市通信管理局、重庆市合川区人民政府、工业和信息化部教育与考试中心将共同主办2021年中国工业互联网安全大赛(以下简称大赛)。

大赛是国家级网络安全赛事，持续由中国信通院牵头组织举办，在两届“护网杯”网络安全防护赛暨工业互联网安全大赛（2018年、2019年）和2020年全国工业互联网安全技术技能大赛（国家一类职业技能大赛）基础上，持续坚持高标准竞赛、高技能实战、高水平竞技，不断创新赛事组织模式，聚焦工业互联网安全技术技能人才培养和选拔，连续三年累计吸引了14000多支队伍，共40000余名业内技术人员参赛，广泛汇聚了全国各地方，电信、互联网、航空航天、能源等各行业领域以及高职院校教师、学生等各方踊跃参与。

大赛启动以来，各方向选拔赛有序组织推进，吉林、上海、福建、江西、云南、陕西、新疆、辽宁等8省（区、市）省级选拔赛，中国电信集团、中国联通集团、中国移动集团、中国航空油料集团、中国核能行业协会等8个行业/领域赛道选拔赛以及浙江、广东、河南、江苏4省的教育赛道选拔赛陆续火热开展。

大赛决赛同期，将举办首届新型数字基础设施网络安全峰会、攻防演练等活动。大赛及峰会活动将于10月27日-10月29日在重庆国际博览中心举办，届时将邀请重要领导、院士专家、知名学者以及有关行业协会、重点企业、高校、科研单位等业界专家，共同探讨工业互联网安全政策、技术、标准、人才和产业发展，重磅发布相关产业成果。

(责编：赵超、陈键)