第130届广交会举行开幕新闻发布会
2021年10月13日15:03 | 来源：央视网
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原标题：第130届广交会举行开幕新闻发布会
第130届中国进出口商品交易会（广交会）将于10月15日至10月19日在线上线下融合举办。10月13日，广交会新闻中心举行第130届广交会开幕新闻发布会，广交会、广东省商务厅和广州市人民政府相关负责人出席，介绍本届广交会的总体筹备、属地保障等情况。
第130届广交会于10月15日至19日在线上线下同步举办，展期5天，线下展展览面积40万平方米，仍然是疫情下全球规模最大的实体展会。按16大类商品设置51个展区，展位总数19181个、参展企业7795家。线上展保持原有约6万个展位，约2.6万家中外企业线上参展。目前线上展企业上传展品278万件，创历史新高。
(责编：赵超、陈键)
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