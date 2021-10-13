原标题：广州多部门全力以赴 合力保障130届广交会

第130届中国进出口商品交易会（下称“广交会”）开幕在即。此次广交会是自疫情以来首次开展线下和线上相融合的方式举行，广州卫生健康、公安、市场监管等部门出台多项举措，全力以赴保障130届广交会举行。

交通保障方面，广州市公安局指挥中心副主任张振贵说，本届广交会举办期间，广州将按规定不实施“开四停四”管理措施。他提醒，广大市民群众可以通过广州交警、广州公安的官方新媒体平台及时了解警方发布的交通信息，合理错峰出行和绕道行驶。

防疫和卫生服务方面，广州市卫生健康委党组成员、副主任刘成勇表示，围绕守住“国境、城市、住地、展馆”四道防线，广州科学制定“1+8+16+23”疫情防控方案体系，广州将在广交会期间升级卫生管控，10月8日至19日，省外来（返）穗人员需提供48小时内核酸检测阴性证明。明确所有人员每次进入场馆，都需要出示48小时内核酸检测阴性证明。截至10月11日24时，参与广交会一线服务保障人员100%完成全程疫苗接种。

广州市市场监管局党组成员、副局长丁力介绍，为最大程度降低疫情反弹风险，9月底广州市新冠肺炎疫情防控指挥部决定，10月1日至20日全市零售药店全部禁售《疫情期间需实名登记药品目录》内药品，在此期间，请有感冒、发烧、咳嗽等用药需求的市民及时到医疗机构就诊。

通信保障方面，广州市工信局副局长张宏伟介绍，为确保通信顺畅、安全，广州市工信局会同三大通信运营商编制了广交会通信保障专项工作方案，三大运营商共准备了应急通信车5台，并组建应急保障队伍作为广交会通信保障的预备力量。

电力保障方面，广东电网广州供电局副总经理苏志鹏表示，广州供电局按照特级也就是最高级别的保障等级全力筹备、全天候24小时开展保供电工作，安排共计超1000人开展常态值守，全力确保活动期间广州电网安全稳定运行。

(责编：赵超、陈键)