陆妍思 王彤

原标题：品牌展位占比57%，首设乡村振兴展区 第130届广交会首次线上线下融合举办

10月13日，第130届广交会开幕新闻发布会在穗举行。记者在会上获悉，本届广交会于10月15日~19日首次以促进国内国际双循环为主题线上线下融合举办。这是受新冠肺炎疫情影响连续三届线上举办后，广交会首次恢复线下展会。

广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任储士家介绍，本届广交会将打造线下精品展，展览面积40万平方米，仍然是疫情下全球规模最大的实体展会，将设置16大类商品51个展区，展品大类包括电子及家电、五金工具、机械、日用消费品、礼品、家居装饰品、纺织服装类等，展位共19181个，参展企业7795家，其中生产企业、外贸企业、工贸企业占比分别为52.84%、34.35%、12.1%，国有企业、外资企业、民营企业占比分别为8.83%、8.7%、82.47%，其中品牌展位占比达57%，较往届20%提高两倍。

进口展有欧洲美国加拿大15个国家和地区的92家企业线下参展，包括一批世界500强及龙头企业。

线上保持约6万展位，约2.6万家个企业参加线上展，其中民营企业占比达到87.20%，目前线上参展企业已上传展品278万件，创历史新高，其中企业标记新产品达86万件，众多全球首发、广交会首展产品集中亮相。

为做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，本届广交会线下首设“乡村振兴”展区，供脱贫地区参展企业免费参展，集中展示食品、服装、箱包等地方特色产品，，更好地发挥广交会产业帮扶优势。线上同设“乡村振兴”展区，不设数量限制，不设门槛设置，线上线下共汇聚脱贫企业883家。

(责编：赵超、陈键)