刘灏

原标题：第130届广交会开幕在即 白云边检多措并举保障通关

第130届广交会开幕在即，机场口岸通关和安全保障工作如何做？近日，记者从白云边检站了解，在广州出入境边防检查总站指导下，白云边检站按照“一航班一方案”原则，制定严格周密的查验方案和应急处置预案，确保来穗参加广交会的出入境人员、载运展品的交通运输工具高效安全办理出入境边防检查手续。

精细化服务 助广交会来宾便利通关

“疫情期间特别怕人群扎堆，没想到白云国际机场特地为我们加开了客商礼遇通道，中国边检的服务真的很贴心！”9月22日，韩国客商金先生搭乘KE865航班入境，在专用通道听到白云边检站民警于童用韩语接受咨询后感到非常亲切。

“先生，可以戴好口罩了。这边有消毒液，请进行手部消毒。”于童示意说。由于机场口岸来往人员复杂，为进一步做好广交会境外来宾的通关服务，主动提醒每一位旅客进行个人防护成了边检民警前台验放不可缺少的一项工作。递物窗口、遮挡屏、电脑桌、验讫章……在验放完最后一位韩国客商后，于童熟练地拿起消杀工具对验证台及相关物品一一进行消毒。

据悉，9月中旬以来，白云机场口岸广交会来宾专用通道区域已张贴广交会海报，电子显示屏也滚动播放宣传片，让参展嘉宾第一时间在国门线上感受到来自中国、来自广州的欢迎和问候。在白云机场口岸现场，除了韩语外，还有英语、法语、俄语、日语、阿拉伯语等外语专业的边检民警，专门为参展客商提供贴心的母语服务。

“自广交会筹备工作启动以来，根据通关便利化保障组办公室统一部署，按照总站指导安排，我们作为广交会参展嘉宾主要通关的口岸，在执勤场地设置了境外来宾礼宾通道。”白云边检站边检处副处长龚奇月说，“我们通过优化勤务组织，选派业务精通的验放能手，按规定为参加广交会境外来宾快捷安全办理边检手续提供便利。”

与此同时，白云边检充分利用国家移民管理机构12367服务平台，为参加广交会的中外人员提供24小时中英文咨询服务，准确专业地答疑解惑，及时主动为参展企业和群众排忧解难。

多样化保障 确保进口展品快捷入境

在机场口岸，白云边检站除了为参展客商提供各项便捷入境举措外，针对载运进口展品，特别是大宗商品、鲜活产品等参展物资的跨境运输航班，还在机组验放区域设立了快捷专用通道，为相应航班机组提供24小时预约通关服务。

“临近广交会，参展的国际货机数量有所增加，我们是24小时连轴转。”白云边检站民警杜欣介绍，根据要求，相关岗位的边检民警除了保障正常客运机组人员的正常通关，还要保障展会货运机组人员的快速通关。“负责机组验放的民警全力准备，为的是保证岗位警力随时充足，白云边检站指挥中心和执勤队领导也时刻关注航班变化，确保及时增派警力，准时验放预约航班。”

科学应对 筑牢口岸疫情防控“铜墙铁壁”

怎样在保障便利高效通关的同时，筑牢口岸疫情防控线？“为稳妥保障广交会专项勤务期间口岸的安全验放，边检民警本人的防护和消杀显得尤为重要。”白云边检站执勤队教导员张晓东说，结束执勤后，执勤民警需严格按口岸防疫规定路线走到防护服消脱间，“一共分20多步，先摘手套还是先摘面屏，所有消脱顺序都不能错、更不能漏。”张晓东表示。

由于消脱间的隔间里不能同时进入两个人，民警们都单独在隔间里等待口令、统一行动。“1、2、3……”带队领导下达口令，所有人统一完成相应动作，再在口令指引下进行下一个消脱步骤，避免有人忙中出错。

为确保口岸安全，防止交叉感染，白云边检还在机组验放区域分开设立了入境和出境通道。“验放完入境30多名机组，一转身一过门，没有三步路就要验放出境机组，出入境要采集的信息不一样，脑子里要马上切换模式，同时还得重新过一遍验放流程。”白云边检站民警刘纹睿说。在参展旅客入境高峰期，等待海关核酸采样的间隙，刘纹睿常常需要“极速切换”——他通常来一个入境机组验放完、消杀一遍，又马不停蹄赶去另一边验放出境机组、再消杀一遍，“广交会在即，一定要保证国际客货运航班安全顺利”刘纹睿说。

(责编：赵超、陈键)