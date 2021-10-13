广交会期间开行2条公交临时专线
2021年10月13日15:10 | 来源：广州日报
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原标题：广交会期间开行2条公交临时专线
第130届广交会将于10月15日至10月19日在琶洲广交会展馆举行。12日，记者从广州市交通运输部门了解到，为做好本届广交会期间客商输运工作，会展期间每日15:00至19:00（展期最后一天服务时间调整为13:00至16:00）开行“广交会展馆—环市中路”“广交会展馆—流花路”等2条公交临时专线。上述临时专线的票价按市发改部门核定标准实施。
专线具体开行情况为：
(责编：赵超、陈键)
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