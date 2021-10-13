谭铮

原标题：广交会一直在变，服务国家需要的使命不变

进入9月，中国对外贸易中心（以下简称“外贸中心”）员工宋文璨变得愈发忙碌起来。为了筹备即将到来的第130届中国进出口商品交易会（以下简称“广交会”），一个多月来，宋文璨和工作伙伴几乎每天都要忙到晚上10时左右，有时甚至更晚。

从1999年至2021年，从流花展馆到琶洲展馆，宋文璨的职业生涯与广交会密切相关。她与这个有着中国外贸“晴雨表”之称的展会共同成长，见证它从“中国第一展”向着“世界第一展”阔步前进。

“广交会不是普通的展会”

“我1997年大学毕业后就进入外贸中心工作，一开始接触的是其他展览的现场管理工作。”宋文璨说。

宋文璨告诉记者，1999年，为提高广交会办展水平，外贸中心借鉴国际博览会的组织管理经验，重新组建和强化承办广交会的部门。“这其中包括组建交易会工作部，也就是现在我所在的广交会工作处的前身。我也是在1999年开始从事广交会组展相关工作。”据介绍，所谓的“组展工作”简单来说是参展商组织工作，包括规划展区设置、制定遴选参展企业规则、统筹安排参展商服务体系等。

回想起自己与广交会的初次相遇，宋文璨表示，当时她对于广交会能够成为预测中国全年外贸出口的“晴雨表”与“风向标”印象深刻。随着越发深入地参与其中，宋文璨对广交会的认识也逐步加深。

“这20多年来，我深刻认识到广交会不是普通的展会，在不同的历史时期，广交会始终坚持服务国家战略、服务全方位对外开放、服务外贸创新发展、服务构建新发展格局。”宋文璨说。

见证广交会跨越式发展

从1957年创办至今，广交会经历了创办成长、探索发展、蓬勃发展、高质量发展四个发展阶段。宋文璨表示，她工作的20多年，恰好处于广交会蓬勃发展和高质量发展的阶段，经历了广交会实现跨越式发展的时期。她说，很庆幸自己见证这一段历史，也有幸参与其中的重大改革与重大活动。

回顾广交会的历史，宋文璨提到，新中国成立初期，为了破封锁、创外汇，广交会应运而生。中国政府从组织领导、客商邀请、展览服务、宣传推广等方面，探索搭建一个中国特色的国际经贸交流平台。改革开放后，广交会贯彻实施国家经贸发展战略，顺应时代发展趋势，不断改革完善组展体制，不断优化出口商品结构。从由专业总公司组团改为省市组团，充分调动各省市出口积极性；吸引多种类型市场主体参展，服务外贸主体多元化。同期，广交会吸引世界各地采购商前来，他们不仅为中国企业带来商机，还带来新技术新标准新理念新要求。

“2001年中国加入世贸组织后，我国外贸实现跨越式发展。为适应加入世贸组织和改革开放的新形势，广交会在办展模式、展区设置、组展管理、参展主体、客商邀请方面频频出招，迎来了蓬勃发展阶段。”宋文璨说，“当时随着外贸经营权放开，为满足广大企业拓展国际市场的需要，广交会先后进行了三次创造性拆分扩容，从一届两期、两馆两期到一届三期，展位规模达到了5.56万个，吸引更多生产企业、民营企业和外资企业参展，形成百花齐放的格局。”

在采访中，宋文璨提到她所经历的多个关键节点。2007年第101届广交会首次设立进口展，广交会从单向出口平台到进出口融合双向平台转变；2008年第104届广交会设置了品牌展位，集中安排自主品牌、自有核心技术企业参展，并不断扩大其展位规模；2011年引入世界范围设计资源，帮助参展企业转型升级。

党的十八大以来，中国外贸深入推进转动力调结构，培育竞争新优势，推动外贸高质量发展。“2014年第115届广交会起，我们正式实施绿色发展计划。贯彻国家‘互联网+’战略，加快数字化转型，2015年我们开启建设智慧广交会，为线上线下融合办展进行了有益探索。2020年第127届广交会，为积极应对新冠肺炎疫情，当届广交会整体搬上线上，开创了会展业大型综合性展会线上办展的先河。”宋文璨表示，“广交会以专业化为核心，以绿色和智慧为两翼，不断提升办展水平和办展成效，已经成为一个以贸易成交为主，兼具品牌展示、新品发布、行业交流、供采对接、设计引领等多功能全方位对外开放平台。”

助力无数参展企业由弱到强

在谈到20多年来所经历的广交会，宋文璨如数家珍：第91届广交会第一次实行专业化分期改革；2003年非典疫情期间，广交会在全国商务系统的共同努力以及参展企业的鼎力支持下如期举办。谈及即将开幕的第130届广交会，宋文璨表示，这将是具有里程碑意义的一届广交会。第130届广交会创造诸多第一：第一次举办国家级珠江国际贸易论坛、第一次以国内国际双循环为主题、第一次线上线下融合办展。

在采访中，宋文璨告诉记者，广交会助力无数参展企业从小到大、从大到强实现跨越式发展，见证了中国制造向中国创造的腾飞。

她回忆道，海尔在1988年第一次参加广交会，展位不足5平方米。得益于国家的发展，企业的自强不息，同时借力广交会平台，海尔实现跨越式发展。“如今，海尔已经成为全球家电龙头企业，他们在广交会的展位已经增加到了486平方米，海尔的产品即便在日本市场也很有竞争力。广交会上很多参展企业正以国际化的意识、更多的科技元素、创新的设计理念，展现中国制造向中国创造的蜕变。”

数据显示，单届广交会展览规模从最初的9600平方米拓展到118.5万平方米；参展企业规模从13家专业总公司到2.6万家企业；采购商规模从1200多人到突破20万人。

(责编：赵超、陈键)