黄婷

原标题：广东全省落实注册采购商超14万人

10月13日上午，第130届广交会开幕新闻发布会在广交会展馆A区B层新闻中心举行，介绍本届广交会总体筹备情况和广东省属地保障有关情况。

广交会副主任、秘书长、外贸中心主任储士家在会上表示，第130届广交会的筹备工作进展顺利，目前已经基本筹备就绪。

储士家介绍，10月14日，本届广交会将隆重举办第130届中国进出口商品交易会暨珠江国际贸易论坛开幕式。国务院总理李克强将出席开幕式并发表主旨演讲，有关国家领导人和国际组织负责人视频致辞。另外还有100多位有关国家的部长级官员、国际组织和跨国公司负责人等“老广交”将现场出席开幕式。

记者从会上获悉，在高质量推进组展方面，第130届广交会于10月15日至19日线上线下（300959）同步举办，展期5天。本届广交会将做好以下几个方面工作：一，打造线下精品展，线下展览面积40万平方米，仍然是疫情下全球规模最大的实体展会，线下展按16大类商品，设置了51个展区，展位总数19181个，参展企业7795家。

二，优化线上原有约6万个展位，约2.6万家中外企业线上参展。目前线上的企业已经上传展品278万件，创历史新高，其中企业标记新产品86万件。

三，首设线下乡村振兴展区，所有企业免费参展，线上展同时设立乡村振兴专区，对贫困地区企业不设数量限制，不设门槛条件，鼓励积极申报扩大社会企业面，线上线下共汇聚脱贫地区企业83家。

四，为企业降本减负，为帮助企业有力拓展市场，本届广交会大幅缩减线下的企业参展费用，免收线上参展服务费，以实际行动为企业减负纾困。

储士家表示，本届广交会境外采购商以线上参会为主。在全球范围内开展采购商营销和邀请工，力争境外采购商线上热度不减，线下踊跃参会。线下展以邀请境内采购商为主，向符合资质的境内企业开放邀请，这是广交会首次向境内采购商开放邀请，取得了积极的成效。

广东省商务厅厅长张劲松在会上介绍，本届广交会在招商招展方面超额完成了商务部下达的任务。截至12日晚，广东全省已落实注册采购商超过14万人，线下参展的企业1280家，展位是4682个；线上参展的企业4292家，展位是12936个。

(责编：赵超、陈键)