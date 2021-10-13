第130届广交会境内采购商办证入口正式开放
2021年10月13日15:28 | 来源：广州日报
小字号
原标题：第130届广交会境内采购商办证入口正式开放
日前，广交会官方发布《境内采购商办证指引》，宣布境内采购商证件申请入口正式开放并诚邀境内采购商秋季线下相聚。
据悉，第130届广交会将于10月15日开幕。本届广交会分为电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源、日用消费品、礼品、家居装饰品、纺织服装、鞋等16个大类，开设51个展区，充分满足境内采购商的各类需求。
目前，广交会境内采购商证件申请入口已正式开放。境内采购商可注册登录广交会境内采购商办证平台（https://dombuyer.cantonfair.org.cn）办理境内采购商线下观展证件。从流程来看，仅需经过注册、完善信息、提交办证申请、跟踪办证进度、取证等五个步骤就能够完成证件申请。另外，境内团组及VIP采购商可在广交会官网“采购商”页面“境内采购商”模块进行预登记，境外采购商和采购代表办证请留意大会的相关指引。
(责编：赵超、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- “圆规”强度不断增强 专家提醒：海南等地需做好户外设施防风加固等工作
- 人民网北京10月13日电 （记者李楠桦）据中央气象台消息，中央气象台10月13日发布台风橙色预警。预计13日14时至14日14时，东海西部和南部、台湾以东洋面、台湾海峡、巴士海峡、南海中部和北部、北部湾、琼州海峡、西沙群岛、中沙群岛和黄岩岛附近海域，以及浙江沿海、福建沿海、广东沿海、广西沿海和海南岛及其沿海将有6-8级、阵风9-10级的大风，其中南海西北部、琼州海峡、北部湾、广东西部沿海及雷州半岛、海南岛及其沿海和广西沿海等地的部分海域或地区的风力可达9-10级、阵风11-13级，“圆规”中心经过的附近海域或地区的风力有11-13级，阵风可达14-16级。…
相关新闻
- 评论
- 关注