原标题：第130届广交会境内采购商办证入口正式开放

日前，广交会官方发布《境内采购商办证指引》，宣布境内采购商证件申请入口正式开放并诚邀境内采购商秋季线下相聚。

据悉，第130届广交会将于10月15日开幕。本届广交会分为电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源、日用消费品、礼品、家居装饰品、纺织服装、鞋等16个大类，开设51个展区，充分满足境内采购商的各类需求。

目前，广交会境内采购商证件申请入口已正式开放。境内采购商可注册登录广交会境内采购商办证平台（https://dombuyer.cantonfair.org.cn）办理境内采购商线下观展证件。从流程来看，仅需经过注册、完善信息、提交办证申请、跟踪办证进度、取证等五个步骤就能够完成证件申请。另外，境内团组及VIP采购商可在广交会官网“采购商”页面“境内采购商”模块进行预登记，境外采购商和采购代表办证请留意大会的相关指引。

(责编：赵超、陈键)