第130届广交会首批进境展品完成通关
2021年10月13日15:29 | 来源：环球网
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原标题：第130届广交会首批进境展品完成通关
第130届中国进出口商品交易会（广交会）首批参展货物今天（10月10日）凌晨在广州白云国际机场经海关验放入境，这批展品为韩国产的智能舒缓仪、高聚能丁烷气体炉等，在空港口岸完成消杀后将运往展馆。
本届广交会将于15日至19日在广州举办，是疫情影响下全世界最大规模的线下展会，预计届时线上线下共有超过270万件展品参展。
(责编：赵超、陈键)
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