原标题：第130届广交会倒计时！来一波现场图

第130届广交会将于15日-19日线上线下融合举办。本届广交会展期缩短，由三期变为一期，但是给社会呈现的是一个更加优质的品牌展、精品展。本届广交会线下展览面积约40万平方米，有7500家企业参展，就规模而言，仍然是疫情下全世界最大规模的线下展会。

本届广交会设品牌展位11700个，占线下展位总数的61%，将有2200多家品牌企业参展，优质企业占比跟历届广交会相比显著提升。

目前，广交会的筹备工作已进入冲刺阶段，期待令人耳目一新的广交会！

(责编：赵超、陈键)