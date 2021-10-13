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宁夏中卫：总投资96.8亿元重大项目集中签约

2021年10月13日13:08 | 来源：人民日报客户端
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10月12日上午，宁夏中卫市举行重大项目集中签约仪式，现场共签约项目35个，总投资96.8亿元，年度计划投资20.4亿元。

开工仪式现场。任浩摄

截至目前，中卫市60个市级重点项目开工54个，开工率达到90%，219个前三批集中开工项目全部开工。前三季度，全市完成固定资产投资189亿元左右，同比增长22%。

中卫市副市长崔昆表示，中卫市将以本次重大项目集中开工现场推进会为契机，进一步靠实项目建设责任，按照“一个项目、一套班子、一个方案、一抓到底”的要求，落实项目前期工作，做实项目开工条件；进一步狠抓项目调度，尽职尽责协调解决问题，加快建设进度；进一步推动项目完工，尽快促进项目建成投产，早日发挥效益；进一步加强项目谋划，围绕政策导向、资金流向、投资动向，储备一批打基础利长远的大项目、好项目。

(责编：董童、李源)

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