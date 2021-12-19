本报记者 王 政 韩 鑫 刘新吾

在专精特新“小巨人”企业重庆博张机电设备有限公司7000平方米的加工车间里，直径超过2米的圆形转鼓匀速转动，工人们正忙着组装智能结片机。半个月后，以它为关键设备的固碱蒸发装置将销往山东。

“固碱蒸发装置曾长期依赖进口，每套装置最高售价1.2亿元，关键技术难题被我们攻克后，外方将售价下调至每套3000万元。”董事长张健说，如今重庆博张国内新增市场份额占有率高达80%，全球市场占有率达60%。

习近平总书记指出，“我国中小企业有灵气、有活力，善于迎难而上、自强不息”“要发挥企业家精神和工匠精神，培育一批‘专精特新’中小企业”。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。日前举行的中央经济工作会议要求，激发涌现一大批“专精特新”企业。

截至目前，我国已培育专精特新“小巨人”企业4762家，其中超六成从事工业基础领域，超七成深耕细分行业10年以上，超八成位于本省份细分市场首位。“十四五”开局之年，围绕建立梯度培育体系、解决关键技术难题、加强精准化服务支撑等，我国“专精特新”中小企业活力满满、干劲十足。

——梯度培育体系初见成效，一批“单打冠军”“配套专家”相继涌现。

智能制造企业装配流水线上，现场数据采集终端会实时扫描记录零件和半成品信息。3年前，它的核心识读引擎还被国外企业垄断，直到一家“小巨人”企业——江苏东大集成电路系统工程技术有限公司取得技术突破。

“我们自研的识读引擎，移动扫描速度提升30%，识读成功率提升20%，成本下降50%。”东大集成总经理助理黄少珉说，公司超过200款产品正服务逾10万家国内外用户，在网设备总数超过300万台。

“工业和信息化部着力构建创新型中小企业、‘专精特新’中小企业、专精特新‘小巨人’企业、制造业单项冠军企业的优质企业梯度培育体系。”工信部副部长徐晓兰说。其中，专精特新“小巨人”企业已培育3批4762家，平均研发强度超过7%，平均研发人员占比25%左右，平均有效专利数逾50项。此外，还培育了5批596家“单项冠军”企业，带动各地培育省级“专精特新”中小企业4万多家。工信部计划利用5年时间培育形成百万家创新型中小企业、10万家“专精特新”中小企业、万家专精特新“小巨人”企业、千家以上制造业单项冠军企业。

——解决关键技术难题，支持中小企业融入供应链、创新链、价值链。

大型供水管道的阀门突然关闭、水泵机组突然停机，水流速度的瞬间变化，会产生水锤冲击波，给供排水系统带来巨大破坏。有了专精特新“小巨人”株洲南方阀门股份有限公司自主开发、获得两项国际专利的多功能控制阀和防水锤空气阀，今年6月28日首批机组投产发电的白鹤滩水电站，其供水系统各种严苛工况的安全要求都能得到有效保障。

“我们的流量调节阀性能参数偏差小于5%，远低于20%至30%的平均水平，这离不开投资6500万元建设、可以模拟所有工况的世界级水力实验室——东方水谷实验室。”南方阀门发展总监王鹤介绍，目前，公司已经与中国水利水电科学研究院等多家科研机构和院校组成创新联合体。

专精特新“小巨人”企业与产业链上下游协作配套能力强，是打好关键核心技术攻坚战、努力突破重要领域关键技术、提升产业链供应链稳定性和竞争力的关键环节。统计显示，4762家“小巨人”企业中，有1000余家的产品填补了国内市场空白。“十四五”期间，工信部正开展强链补链专项行动，推动大中小企业合作，构建创新协同、产能共享、供应链互通的新兴产业生态。

——制定为“‘专精特新’中小企业办实事”清单，一企一策，精准培育。

“在实现碳达峰、碳中和目标的背景下，环保产业将更红火，怎样才能多贷点款呢？”上海同臣环保科技有限公司董事长兼总裁张文标的烦恼，服务专员梁洁一直记在心里。今年5月，梁洁推送了“千家百亿信用担保融资计划”，经过多轮调研、沟通，成功促成了工商银行、农业银行为该企业提供2000万元贷款。“深入企业才能真正了解需求，我们希望服务专员能跟企业一对一。”张文标说。

张文标的愿望很快将变成现实。工信部中小企业局局长梁志峰介绍，工信部正打算为每一家“小巨人”企业、“专精特新”中小企业配备一名服务专员，“万人助万企”，一企一策，精准培育，打造专属服务产品，帮助中小企业创新发展。

小配件蕴含高技术，小企业支撑大配套，小产业干成大事业。工信部统计显示，今年上半年，专精特新“小巨人”企业营业收入增速、利润增速、从业人数、利润率等指标，均大幅高于全国监测样本企业。“十四五”期间，围绕政策、服务、环境三大领域，聚焦中小企业面临的融资难融资贵和权益保护两大痛点，有关部门将加强对小微企业融资担保降费奖补支持力度，大力加强中小企业权益保护，健全完善政府公共服务、市场化服务、社会化公益服务相结合的服务体系，不断提升中小企业创新能力和专业化水平。

《 人民日报 》（ 2021年12月19日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)