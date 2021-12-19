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前10月轻工业生产稳中有增

营收同比增长15.2%

2021年12月19日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月18日电  （记者韩鑫）中国轻工业联合会近日公布前10月我国轻工业经济运行情况：1至10月，轻工行业规模以上企业11.2万个，累计实现营业收入17.84万亿元，同比增长15.2%；实现利润10742.2亿元，同比增长7.3%，行业营业收入利润率达到6.0%。“总体看，受国内外消费市场需求带动，今年以来轻工行业经济呈现恢复性增长态势。”中国轻工业联合会负责人介绍。

　　数据显示，生产较快增长。1至10月，轻工行业生产稳中有增，增加值同比增长12.2%，高于全国工业1.3个百分点，为国民经济稳增长作出积极贡献。

　　市场需求旺盛。1至10月，轻工10类商品零售额53740亿元，占社会消费品零售总额的比重为15.0%，同比增长16.2%，高于社会商品零售总额增速1.3个百分点。

　　出口大幅提升。海关总署统计数据显示，1至11月轻工8种重点商品出口额4282.7亿美元，同比增长31.4%。家用电器、塑料制品、家具出口继续保持强势，其中家用电器出口额906.3亿美元，增长25.2%。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月19日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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