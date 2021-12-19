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我国累计招收博士后二十八万余人（新数据 新看点）

本报记者  赵  兵
2021年12月19日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　12月18日，第一届全国博士后创新创业大赛在广东省佛山市开幕。本次大赛举办规模大、覆盖面广，共有超过5000个团队项目、2.4万人报名参赛，经过地方预选和推荐，约1400个团队项目脱颖而出，进入全国总决赛。

　　最新数据显示，截至2021年10月，全国已在所有“双一流”学校以及国家重点科研院所设立博士后科研流动站3352个，在大型企业、科研型事业单位、经济园区设立博士后科研工作站3874个，设站单位涵盖了所有学科领域和国民经济主要行业。

　　——铺就高层次人才成长的“高速路”。“我国博士后事业为国家输送了一大批具有国际水平的青年科技人才，在促进我国科技创新和经济社会发展等方面发挥了重要作用。”人力资源和社会保障部专业技术人员管理司负责人介绍，截至目前，我国累计招收博士后28万余人，累计出站16万人。

　　博士后制度在有计划、有目标地培养高层次人才方面取得了显著成效。“十三五”时期，新设博士后科研工作站896家；2016年至2020年共招收博士后11.1万人，年均增幅为10.87%。目前，有国内博士后经历的研究人员已有150人成为院士。

　　——打造创新驱动的“助推器”。现任职于同方威视的金鑫在北京海淀园企业博士后工作分站潜心科研，出站后留在企业工作，申请国内发明专利15件，申请国外发明专利20余件。宁波美康生物科技公司博士后方亮，成功实现新型免疫诊断试剂及配套仪器关键技术产业化，多项技术填补了国内空白。

　　数据显示，仅2016年至2019年，在站博士后申请专利4.3万项，开展科研项目12.5万项，出站博士后共获得1.4万余个奖励奖项；87名在站博士后获得国家科学技术进步奖、国家技术发明奖和国家自然科学奖。

　　——提供人才机制改革的“试验田”。在企业设立博士后科研工作站，是我国博士后制度的创新，一大批博士后研究人员到高新技术企业，结合产业发展，开展基础研究，承担国家重大科技攻关任务。

　　与此同时，博士后人员国际化水平也在稳步提升——2020年留学回国人员和外籍人员博士后占当年进站博士后总数的13.16%，比2015年增长109.57%。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月19日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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