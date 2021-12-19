本报天津12月18日电 （记者靳博）18日，随着中远海运“天盛河”轮的集装箱吊装上船，天津港年集装箱吞吐量首次突破2000万标准箱。这标志着天津港集装箱事业实现跨越式发展，服务国家战略和区域经济发展的能力持续增强。

天津港深化与国内港航企业战略合作，发起内贸集装箱港航服务联盟，打造“两港一航”精品航线，全流程协同联动提升流通效率，更好服务南北大循环；全面拓展全球贸易大通道，今年新开通内外贸航线10条，同全球200多个国家和地区的800多个港口有贸易往来，“一带一路”沿线港口吞吐量占60%以上。

此外，天津港服务京津冀协同发展，环渤海内支线运量同比增长25%以上；织密内陆腹地物流网络，在京津冀及“三北”地区布局120家直营店加盟店，开通40余条海铁联运通道和满洲里、二连浩特、阿拉山口（霍尔果斯）3条陆桥运输通道，今年海铁联运作业量和中蒙过境班列运量分别同比增长20%以上。

《 人民日报 》（ 2021年12月19日 02 版）

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